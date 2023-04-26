Сталин "нарезал" регионы так, чтобы спровоцировать конфликты в случае распада РФ, – Пономарев

С 25 по 28 апреля в нескольких городах США проходит шестой Форум свободных народов ПостРоссии, на котором рассматривают глобальные вопросы и стратегии освобождения порабощенных народов России. Конечно, среди вопросов была и тема последствий распада страны-агрессорки, которых опасаются некоторые деятели на Западе, в частности, в Штатах.

Есть страх того, что неконтролируемый процесс распада России может привести к увеличению количества жертв и войн между новыми странами, которые сегодня объединены общими границами. Российский политический деятель и депутат Госдумы 5-го и 6-го созывов Илья Пономарев согласился, что теоретически шанс такого развития событий есть.

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Конфликты между регионами задумывались в случае развала СССР

Он назвал ужасом войну, которую Россия начала против Украины, а раньше против Чечни и Грузии. И такие войны, по его мнению, после распада империи могут начаться по всей бывшей России, ведь у ее регионов будут территориальные вопросы друг к другу. Более того, кроме территориальных вопросов, на военные конфликты может повлиять ресентимент между российскими регионами и российскими национальными республиками.

У нас есть, конечно, все шансы – теоретические, дай Бог, чтобы этого не было, мы здесь для того чтобы этого не произошло – теоретические шансы, что это может быть по всей стране. Да легко. Вот вы из Ингушетии, да? То есть вы прекрасно знаете, что есть территориальные вопросы с Чечней в результате деятельности Рамзана Ахматовича и многолетние территориальные вопросы Северной Осетии,

– сказал он.

Он подчеркнул, что подобные конфликты, которых боятся после распада России, уже были после развала Советского Союза. В частности политический деятель привел пример приморского района на Кавказе. Подобные военные конфликты, по его мнению, берут начало еще со сталинских времен.

Они же (регионы – 24 Канал) специально "нарезались" сталинским временем так, чтобы спровоцировать максимальное количество конфликтов в случае распада. Это же специально делалось. И конечно, мы не можем этого не учитывать. Может быть хуже, то есть могут быть многочисленные кровавые конфликты,

– подчеркнул Илья Пономарев.

Следовательно, никто не хочет возникновения многочисленных кровавых конфликтов и тем более образования 20 югославий на территории бывшей России.

Со страхом нужно работать

Также Илья Пономарев отметил, что в США боятся захвата Китаем бывших территорий России. Однако он подчеркнул, что во время развала Союза в 1991 году Пекин не аннексировал Казахстан или Кыргызстан и вряд ли сделает это в 21 веке.

Я призвал упомянуть опыт распада Советского Союза. Конечно, этот опыт как раз нам говорит, например, что Китай не аннексирует Казахстан или Кыргызстан, хотя его экономическое влияние там очень велико. И я не вижу признаков того, чтобы Китай взял себе Киргизию. Или Афганистан даже со всеми запасами лития, которые хотят куча китайских представителей. Он тоже не аннексирует. Его можно купить вместо того, чтобы аннексировать,

– подчеркнул политический деятель.

Со страхом западных деятелей аннексии Китаем новых территорий, по его мнению, нужно работать. Ведь он "мешает делу прекращению существования путинского самодержавия и уничтожению оставшейся в виде Российской Федерации империи". Более того, из-за этого страха люди недостаточно помогают Украине защищаться против России и не думают, "что будет дальше на этой территории".

"С этим страхом нужно работать и его нужно учитывать", – отметил Илья Пономарев.