Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник КГБ и службы внешней разведки Сергей Жирнов. Он убежден, что своим заявлением 21 февраля 2022 года Путин сам начал процесс распада России.
Читайте также Путин одержим этой идеей: Россия снова начала размахивать ядерной боеголовкой
Жирнов вспомнил, что еще при Советском Союзе существовало недовольство, мол, власть в стране держит грузин Иосиф Сталин, потом украинец Никита Хрущев и т.д.
В России был безумный шовинизм, и путинский режим сейчас живет на этом шовинизме. Евгений Пригожин живет на шовинизме, всевозможные Дугины, Малофеевы, Гиркины живут на шовинизме,
– добавил спикер.
Недовольство этнических народностей
Бывший сотрудник российской разведки считает, что когда в России набирали добровольцев на войну, то боялись набирать этнических россиян, потому мобилизовали представителей маленьких наций.
Фактически некоторые на местах начали даже говорить о геноциде башкирского народа, о геноциде татарского народа. У них действительно потери большие, целыми деревнями все мужское население гибнет,
– прокомментировал Жирнов.
Он сообщил, что на это уже есть реакция националистических движений, выступающих за самоопределение, независимость, отделение от России.
"Путин сам запустил этот механизм 21 февраля 2022, за 3 дня до начала активных военных действий в Украине, когда он признал несуществующие республики Донецкой и Луганской областей. Так он запустил потенциальный механизм распада России", – убежден спикер.
Жирнов о предпосылках распада России: смотреть видео
Мобилизация приносит россиянам все больше проблем
- Россиянам продолжают рассылать повестки, теперь они содержат угрозы.
- В связи с введением закона об электронных повестках россияне почувствовали все давление войны. Власти агрессора сделали это для того, чтобы контролировать все население.
- На временно оккупированной территории Луганской области не утихают конфликты между оккупантами. Так драка между вагнеровцами и российскими регулярными войсками превратилась в настоящую перестрелку. Теперь россияне несут потери не только воюя против Украины, но и в конфликтах между собой.