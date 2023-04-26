Говорят, что будут применяться "ограничительные меры" в случае неявки в военкомат. Мужчины делятся своей "болью" в телеграмм-каналах, их подхватили российские СМИ.

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Так, в повестке, подписанной военкомом Выборгского района Петербурга, говорится, что 21-летнему призывнику нужно явиться в военкомат Выборгского района Петербурга утром 28 апреля "для прохождения медицинского осмотра".

Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок, в отношении вас будут введены ограничительные меры,

– значится на штампе в правом нижнем углу документа.



Мужчина показал повестку с угрозами / Фото российские СМИ

Темпы мобилизации в России

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, который в России в среднем в месяц мобилизуют по 20 тысяч человек. При этом из официально призванных около 120 тысяч не переброшены в Украину.

Отметим, что 1 апреля начался весенний призыв, во время которого, согласно Путинским нововведениям, начнут посылать повестки в электронном виде.