Контрнаступ України може визначити не лише її майбутнє, а й майбутнє Європи, – Economist

Невідомо, коли і де Україна розпочне свій контрнаступ проти окупантів, які незаконно зайняли її території. Та від того, що станеться в найближчі кілька тижнів, залежить не лише її доля, а й майбутнє Європи.

Це стане основою для будь-яких майбутніх мирних переговорів. Ба більше, видання зазначає, що ймовірно, в України ніколи не буде кращого шансу, ніж зараз.

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Окупанти ослаблені: упродовж останніх двох місяців Росія втратила десятки тисяч людей у Бахмуті, яких не має ким замінити. Володимир Путін прийняв нові закони, які спростять "заготовку гарматного м'яса", але минуть місяці, перш ніж новобранці будуть готові до дій,

– зазначили аналітики.

Перевагу треба використати

Крім того, зараз Україна отримала багато зброї: танки, високоточні ракетні комплекси, потужну артилерію, і мільйони патронів. Також Польща та Словаччина передали винищувачі.

Що робити Україні з тією перевагою, яку вона зараз отримала? Треба спробувати зламати або принаймні зірвати сухопутний міст, який з'єднує Крим із Росією через Донбас,

– йдеться у статті.

Аналітики відзначили, що упродовж останніх 5 місяців, відтоді як Україна у листопаді відкинула росіян через Дніпро на Херсонщині, поле бою було статичним. І, мовляв, це погана новина, бо свідчить про те, що конфлікт перебуває під загрозою замороження вздовж нової "лінії розмежування".

Це своєю чергою несе свої ризики: тоді Україна буде позбавлена ​​більшої частини доступу до моря, а це велика проблема для країни, яка залежить від експорту товарів.

А тому, у випадку майбутніх переговорів, Україна має йти на них з більшою перевагою, і коли Росія зіштовхнеться з реальною загрозою втрати Криму, "це могло б переконати Путіна, що якщо він не домовиться, то втратить те, що має", – зазначили аналітики.

Ризики та недоліки під час майбутнього контрнаступу

Проте, як зазначає видання, ризики для України все ще великі. Передусім річ в обмежених запасах ракет класу "Земля-Повітря", які необхідні для стримування російських бомбардувальників.

Під час наступу Україна потребуватиме переваги у чисельності військ. "Якщо вдасться пробити оборону Росії, доведеться обережно використовувати такі прориви, інакше українські війська ризикуватимуть потрапити в оточення".

Союзникам України потрібно розуміти, що майбутня битва не буде останньою.

Коли пил вляжеться, Україні все одно потрібно буде зберегти те, що вона здобула, і зміцнити свою оборону, щоб ускладнити можливе повторне захоплення Росією,

– наголосили аналітики.

Та додали, що той факт, що "наступ Росії навколо Бахмута пройшов так погано, не означає, що всі майбутні атаки росіян також будуть невдалими". А тому, США та Європа повинні чітко дати зрозуміти, що вони підтримуватимуть подальші військові дії України.

Гарантії мають бути дієвими

"Чим швидше Захід почне розкривати деталі гарантій безпеки, які він надасть Україні, тим краще", – наголосили в Economist.

"Америка та Британія (а також Росія) гарантували територіальну цілісність України в 1994 році, а потім нічого не зробили, оскільки Путін нахабно порушив це у 2014 році. Наступні гарантії мають бути справжніми",

– резюмували в статті.