Зеленський та Резніков побоюються, що контрнаступ ЗСУ не виправдає очікувань союзників, – WP

Українські військові від початку повномасштабної війни відточували свої навички та готувались до контрнаступу. Однак командування України вважає, що ажіотаж навколо наступальної операції може не виправдатися у повній мірі.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Він стверджує, що очікування від контрнаступальної кампанії ЗСУ переоцінені у світі, адже більшість людей чекають на "щось величезне" і це може призвести до розчарування.

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Що чекає Україну у разі "провалу"

Запланований контрнаступ, який став можливим завдяки наданій Заходом зброї та підготовці, може стати найрезультативнішою фазою війни, оскільки Україна прагне відібрати значну територію та довести, що гідна подальшої підтримки.

Наступальні військові операції зазвичай вимагають кількісної переваги, і з огляду на те, що російські війська займають оборону по всьому фронту, важко оцінити, як далеко зайде Україна.

Нарощування сил перед штурмом, деталі якого залишаються в секреті, змусило українських чиновників боротися зі складним питанням: якого результату буде достатньо, щоб справити враження на Захід, особливо на Вашингтон?

Дехто побоюється, що якщо українці не впораються, Київ може втратити міжнародну військову допомогу або зіткнутися з новим тиском, щоб почати переговори з Москвою. Такі переговори очевидно включатимуть вимоги Росії щодо добровільної здачі суверенної території України.

Я вважаю, що чим більше перемог ми матимемо на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей повірять у нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги,

– сказав президент Володимир Зеленський.

Великі очікування партнерів походять частково від минулих перемог України на полі битви: спочатку відбиття спроби Росії захопити Київ, а потім витіснення загарбників із опорних пунктів під час раптових атак у Харківській та Херсонській областях.

"Ми надихали скрізь, тому що вважалося, що ми впадемо протягом 72 годин. Але цей досвід означає, що тепер партнери України спільно сподіваються, що контрнаступ буде успішним", – припустив Резніков.

Коли ЗСУ будуть готові розпочати контрнаступ

Видання зазначає, що великий успіх контрнаступу ЗСУ міг би згуртувати більшу підтримку західної зброї та боєприпасів, які потрібні Україні для продовження боротьби. Однак варто зважати на той факт, що у порівнянні з осіннім контрнаступом наших військ, тепер Росія може мати географічну перевагу та більшу чисельність.

"Близько 500 000 російських військ наразі зосереджено в Україні, принаймні 300 000 – на території України", – заявив Резніков.

За словами Зеленського, Україна буде готова розпочати штурм, "як тільки буде укомплектована зброя, про яку домовилися з нашими партнерами". Час також може залежати від погоди, оскільки земля вздовж лінії фронту в країні дуже волога.

Міністр оборони розповів, що "перше штурмове формування" України вже готове до початку наступу на понад 90%, але деякі призначені війська все ще завершують навчання за кордоном.

В ідеалі, за словами Резнікова, наступ дозволить не тільки звільнити села і міста, а й "перерізати матеріально-технічні ланцюги російських військ і зменшити їхню наступальну здатність".