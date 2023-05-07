Зеленский и Резников опасаются, что контрнаступление ВСУ не оправдает ожиданий союзников, – WP

Украинские военные с начала полномасштабной войны оттачивали свои навыки и готовились к контрнаступлению. Однако командование Украины считает, что наши бойцы могут не оправдать ажиотаж вокруг наступательной операции.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. Он утверждает, что ожидания от контрнаступательной кампании ВСУ переоценены в мире, ведь большинство людей ждут "нечто огромное" и это может привести к разочарованию.

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Что ждет Украину в случае провала

Планируемое контрнаступление, которое стало возможным благодаря предоставленному Западом оружию и подготовке, может стать самой результативной фазой войны, поскольку Украина стремится отобрать значительную территорию и доказать, что достойна дальнейшей поддержки.

Наступательные военные операции обычно требуют количественного преимущества, и учитывая, что российские войска занимают оборону по всему фронту, трудно оценить, как далеко зайдет Украина.

Наращивание сил перед штурмом, детали которого остаются в секрете, заставило украинских чиновников бороться со сложным вопросом: какого результата будет достаточно, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно Вашингтон?

Некоторые опасаются, что если украинцы не справятся, Киев может потерять международную военную помощь или столкнуться с новым давлением, чтобы начать переговоры с Москвой. Такие переговоры, очевидно, будут включать требования России относительно добровольной сдачи суверенной территории Украины.

Я считаю, что чем больше побед мы будем иметь на поле боя, откровенно говоря, тем больше людей поверят в нас, а это значит, что мы получим больше помощи,

– сказал президент Владимир Зеленский.

Большие ожидания партнеров происходят отчасти от прошлых побед Украины на поле битвы: сначала отражение попытки России захватить Киев, а затем вытеснение захватчиков из опорных пунктов во время внезапных атак в Харьковской и Херсонской областях.

"Мы вдохновляли везде, потому что считалось, что мы упадем в течение 72 часов. Но этот опыт означает, что теперь партнеры Украины совместно надеются, что контрнаступление будет успешным", – предположил Резников.

Когда ВСУ будут готовы начать контрнаступление

Издание отмечает, что большой успех контрнаступления ВСУ мог бы сплотить большую поддержку западного оружия и боеприпасов, необходимых Украине для продолжения борьбы. Однако следует учитывать тот факт, что по сравнению с осенним контрнаступлением наших войск теперь Россия может иметь географическое преимущество и большую численность.

"Около 500 000 российских войск сейчас сосредоточено в Украине, по крайней мере 300 000 – на территории Украины", – заявил Резников.

По словам Зеленского, Украина будет готова приступить к штурму, "как только будет укомплектовано оружие, о котором договорились с нашими партнерами". Время может зависеть от погоды, поскольку земля вдоль линии фронта в стране очень влажная.

Министр обороны рассказал, что "первое штурмовое формирование" Украины уже готово к началу наступления более чем на 90%, но некоторые назначенные войска все еще завершают обучение за границей.

В идеале, по словам Резникова, наступление позволит не только уволить села и города, но и "перерезать материально-технические цепи российских войск и уменьшить их наступательную способность".