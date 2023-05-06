Планирование командования правильное, грамотное и продуманное. Об этом Резников рассказал в проекте журналиста Дмитрия Комарова "Год. За кадром".

Кстати говоря Думал, что в глубоком тылу – Резников рассказал, как российский генерал попал в плен

Как Украина планировала наступление

Планирование заключается в применении всех сил и средств, ситуативной осведомленности, а также – мастерства наших военных-десантников.

Резников подчеркнул, что необходимо развивать украинский БпЛА-сектор – чтобы Украина не зависела от кого-то. Ведь осведомленность и видимость ситуации на фоне является одним из ключевых моментов при наступлении.

Во время контрнаступления в Харьковской области ВСУ использовали систему "Глаза". Об этом не объявляли, но у Украины есть система, в которой есть оператор, имеющий контакт с другими, а координирующие действия военных на земле.

Как готовили Херсон

По словам Резникова, подготовка к деоккупации правобережья Херсона заняла немало времени. Работа планировалась заранее и капитально.

Чтобы освободить Херсон, обстреливали мосты и переправы. Все для того, чтобы "не идти в лоб". Таким образом можно заключить, что Херсонская операция – это немного потерь.