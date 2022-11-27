Китай лихоманить від COVID-протестів: обурені громадяни вимагають відставки Сі Цзіньпіна

Китаєм продовжує ширитися коронавірус. На тлі цього влада продовжує блокувати мешканців у своїх помешканнях. Відповідне рішення могло стати причиною смертей.

У цьому переконані самі мешканці країни. Вони вийшли на масові протести проти жорсткого обмеження COVID-19. Посилила протестні настрої пожежа, яка спалахнула у багатоповерхівці на днях.

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Рішення влади призвели до смертей

Нагадаємо, що у четвер у багатоповерхівці в Урумчі, столиці регіону Сіньцзян, спалахнула пожежа. Тоді від вогню загинуло 10 людей. І багато користувачів мережі висловили припущення, що причиною цього стало часткове блокування будівлі. Мовляв, через це люди не могли вчасно втекти та врятуватися.

Ця пожежа викликала чергову хвилю громадянської непокори. Як зазначають журналісти, таке спостерігається вперше з моменту приходу до влади Сі Цзіньпіна.

Так, у Шанхаї мешканці зібралися у суботу ввечері на Вілумучі-роуд, названій на честь Урумчі. Там люди вшановували пам'ять тих, хто загинув внаслідок пожежі. Згодом натовп підняв чисті аркуші паперу – символ протесту проти цензури.

Люди протестували проти цензури, піднявши білі аркуші паперу: дивіться відео

Крім того, мітингувальники викрикували: "Скасуйте блокування для Урумчі, скасуйте блокування для Сіньцзяну, скасуйте блокування для всього Китаю!". Невдовзі інша група викрикувала: "Геть Комуністичну партію Китаю, геть Сі Цзіньпіна".

Що не так з коронавірусом у Китаї

Зауважимо, що у Китаї продовжують дотримуватися політики нульової боротьби з COVID-19. У той час більшість країн світу вчаться з ним співіснувати. Зауважимо, що за останні кілька днів кількість нових випадків рекордно зросла. До прикладу, у суботу зафіксували майже 40 тисяч нових випадків інфікування.

Сам Китай захищає політику Сі Цзіньпіна. Її вважають рятівною та необхідною, щоб уникнути перевантаження системи охорони здоров'я. Ба більше, офіційні особи пообіцяли продовжувати обмеження, хоч і росте напруга серед громадськості.

Зауважимо, що з понеділка мешканці Урумчі зможуть бодай трішки повернутися до звичного життя. Тоді відновлять роботу громадського транспорту. Підкреслимо, що карантин у цьому місті триває понад 100 днів.

Цифри нових випадків ростуть

Додамо, що у неділю Національна комісія охорони здоров'я повідомила, що 26 листопада у Китаї зареєстровано 39 791 новий випадок коронавірусної інфекції: в 3 709 COVID-19 протікав з симптомами, а в 36 082 – без. Днем раніше мовилося про 35 183 нові випадки.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я свідчать про зниження смертельних випадків у світі від COVID-19 майже на 90% з початку 2022 року.

Стрибки статистики інфікування зафіксовані практично всюди. Наприклад, у Пекіні цифри зросли на 66% до 4307 випадків у порівнянні з 2595 днем раніше. На 15% зросла кількість інфікованих у Чунціні – до 8861 випадку. Незначний спад – практично відсутній – спостерігався у Гуанчжоу. Мовиться про 7412 проти 7419 випадків.