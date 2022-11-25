Виплата 1 400 доларів, щоб припинити протести

Підприємство Foxconn, яка є постачальником Apple, запропонувала своїм працівникам гроші, аби ті звільнились й протести вщухли. Про виплату 1 400 доларів стало відомо 23 листопада після драматичних сцен жорстокого придушення протестів у кампусі китайського заводу в Чженчжоу.

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У повідомленні, розісланому співробітникам, компанія закликала працівників "будь ласка, поверніться до своїх гуртожитків" у кампусі.

Вона пообіцяла заплатити їм 8 000 юанів (близько 1 117 доларів), якщо вони погодяться залишити Foxconn.

Ще 2 000 юанів (трохи більш як 279 доларів) вони мали отримати після того, як сядуть в автобуси й залишать підприємство назавжди.

Чому на підприємстві Foxconn спалахнули протести

У жовтні Foxconn припинив роботу через сувору zero-covid політики Китаю на тлі нового спалаху COVID-19. Через карантинні обмеження деяких працівників Foxconn закрили на території заводу на карантин з обмеженими запасами провізії.

Це все призвело до масового відтоку працівників, тож Foxconn розпочав нову кампанію з набору персоналу, в результаті якої понад 100 тисяч осіб підписалися на вакансії.

Підприємство пообіцяло новим співробітникам премію у розмірі 3 тисяч юанів, що еквівалентне близько 420 доларам, якщо вони пропрацюють 30 днів, і ще стільки через 60 днів.

Протест на заводі спалахнув у 22 листопада, коли працівникам повідомили, що виплати буде відкладено до наступного року. Передбачалось, що першу суму заплатять 15 березня, а другу – у травні. На відео з соцмереж видно, як правоохоронці в захисних костюмах штовхають і б'ють протестувальників палицями та металевими прутами. Компанія Apple, яка є найбільшим клієнтом Foxconn, також відреагувала, зазначивши в заяві, опублікованій CNN, що компанія "тісно співпрацює з Foxconn, щоб забезпечити розв'язання проблем своїх співробітників".

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