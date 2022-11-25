Выплата 1400 долларов, чтобы прекратить протесты
Предприятие Foxconn, являющееся поставщиком Apple, предложило своим работникам деньги, чтобы те уволились и протесты утихли. О выплате 1 400 долларов стало известно 23 ноября после драматических сцен жестокого подавления протестов в кампусе китайского завода в Чжэнчжоу.
Читайте также Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов
В сообщении, разосланном сотрудникам, компания призвала работников "пожалуйста, вернитесь к своим общежитиям" в кампусе.
- Она пообещала заплатить им 8 000 юаней (около 1 117 долларов), если они согласятся покинуть Foxconn.
- Еще 2 000 юаней (чуть больше 279 долларов) они должны были получить после того, как сядут в автобусы и покинут предприятие навсегда.
Почему на предприятии Foxconn вспыхнули протесты
В октябре Foxconn прекратил работу из-за суровой zero-covid политики Китая на фоне новой вспышки COVID-19. Из-за карантинных ограничений некоторых работников Foxconn закрыли на территории завода на карантин с ограниченными запасами провизии.
Это все привело к массовому оттоку работников, и Foxconn начал новую кампанию по набору персонала, в результате которой более 100 тысяч человек подписались на вакансии.
Предприятие пообещало новым сотрудникам премию в размере 3 тысяч юаней, что эквивалентно около 420 долларам, если они проработают 30 дней и еще столько через 60 дней.