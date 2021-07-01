Гучна корупційна сага закінчилася: головні скандали Бондика, який нажився на державі

Оточення Петра Порошенка встигло нажитися на державній компанії, а зараз починає тікати з країни. Днями українські антикорупціонери повідомили про підозру в гучній кримінальній історії колишньому керівнику державної компанії "Укрхімтрансаміак" Віктору Бондику.

Йому інкримінують використання службового становища у 2017 році, що призвело до збитків 42,5 мільйони гривень для державного підприємства. Він є братом колишнього юриста з команди президента-втікача Віктора Януковича Валерія Бондика.

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Що відомо про схему

"Укрхімтрансаміак" є оператором української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольятті – Одеса", а сам аміакопровід – це унікальний за своїм технічним рішенням, масштабами й призначенням об'єкт. Він транспортує хімічну речовину – рідкий аміак – до Одеського припортового заводу, звідки він постачається на експорт до країн Європи, Азії та Африки.

Колишній очільник компанії Віктор Бондик, якому пред'явлено підозру, встиг побувати членом Центральної виборчої комісії, яка намагалася присудити Януковичу перемогу на вкрадених виборах 2004 року. Був депутатом двох скликань від "Партії регіонів" та заступником міністра юстиції.

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А от брат Бондика – очолив державну компанію "Укрхімтрансаміак" ще у 2007 році – він був призначений тодішнім прем'єр-міністром Віктором Януковичем. Керував нею майже 10 років.

Бондик фігурував у скандальних публікаціях

Справу Бондика намагалися розслідувати різні відомства. Він фігурував у безлічі викривальних публікацій.

Тендери з охорони української ділянки аміакопроводу "Тольятті – Одеса" на понад 58 мільйонів гривень 5 років поспіль із 2009 року вигравало одне й те саме донецьке підприємство – ТОВ "Охорона та безпека". Засновниками цієї компанії на той час були фірми "Промкерам" і "Григорївський рудник" Бондика.

Тільки за 2013 рік "Укрхімтрансаміак" провів 21 держзакупівлю на суму 620,2 мільйона гривень. Частково ці гроші, виводили на фіктивні підприємства, номінальні директори яких нічого не знали про своє керівництво в них. Про це повідомили на сайт РЕР, створений Центром протидії корупції.

Ще один приклад – "Авіакомпанія "МАРС РК" доньки колишнього гендиректора державного заводу "Авіант" отримала десятки мільйонів за нагляд із повітря за технічним станом української ділянки аміакопроводу.

Третину грошей перевели на фіктивну фірму, директор підприємства також заявив слідству, що вперше чує про свою роль.

Ще навіть у часи Януковича його Генеральною прокуратурою було розпочато розслідування про витрачання мільйонів гривень на установку системи пожежогасіння помпових станцій аміакопроводу. І так далі й тому подібне.

Вийти сухим із води не вдалося

Протягом багатьох років Бондику вдавалося виходити сухим із води. Але зараз йому інкримінують використання службового становища у 2017 році, що призвело до збитків 42,5 мільйони гривень для державного підприємства. Розташування Бондика невідомо.

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Слідство встановило, що Бондик організував безпідставні правки до нормативних актів щодо ремонту на об'єкті аміакопроводу. Зокрема, замість використання безплатного ґрунту, який залягає на місці трубопроводу, він розпорядився застосувати бентонітову глину, яку видобувало підконтрольне йому приватне підприємство.

У результаті державне підприємство перерахувало понад 42,5 мільйони гривень за матеріал, якого насправді не потребувало.

Інша корупційна схема

Це не перший епізод, який розслідується по цій державній компанії. Інша корупційна схема на "Укрхімтрансаміаку" вже слухається в суді.

Мовиться про заволодіння грішми державного підприємства та подальшій легалізації грошей, які призначалися для робіт із технічного переоснащення локальних систем оповіщення населення, що проживає у 2,5-кілометровій зоні від осі української ділянки магістрального аміакопроводу "Тольяті – Одеса".



Віктор Бондик / Фото "Лівого берега"

Як з'ясували детективи, основну частину сплатили на умовах передоплати на рахунки підконтрольних підприємств, а після цього використана підозрюваними для власних потреб.

Чим ще відзначився Бондик

Окрім гучних кримінальних справ, Бондик відомий тим, що побудував найвищий в Україні паркан навколо свого приватного будинку, що в місті Буча Київської області. Віктор Бондик відгородив свій особняк від сусіднього будинку 13-метровою огорожею, до якої навіть підвели напругу.

Причиною ж цього стало будівництво впритул до маєтку Бондика двох житлових будинків. Вікна мешканців мали виходити на садибу менеджера.



13-метровий паркан Бондика / Фото ЦПК

Хоч Бондик очолив "Укрхімтрансаміак" за часів Януковича, але він зберіг посаду при п'ятому президентові Порошенку. Ба більше, це стало причиною конфлікту серед реформаторів та корупціонерів у команді колишнього президента.

Так, у вересні 2015 міністр економіки Айварас Абромавічус скаржився, що йому не вдалося домогтися відставки Бондика. У лютому 2016 року Абромавічус заявив, що головний соратник Порошенка Ігор Кононенко активно лобіював своїх людей на посаду гендиректора "Укрхімтрансаміак".

Кононенко мав безпосередній інтерес у цій компанії, де, замість того, щоби допомогти мені скинути регіонала Бондика, завів своїх людей, які спільно управляли цим підприємством, – стверджував Абромавічус.



Айварас Абромавічус / Фото Мінекономіки

Ще більш вражаючі подробиці спливли, коли Федеральне відомство юстиції Швейцарії передало до України документи, які стосуються справи про ймовірне розкрадання державних коштів.

Як повідомляє "Німецька хвиля", виявили банківський рахунок в одному зі швейцарських банків, підконтрольний Бондику. Там було заарештовано 7 мільйонів євро і 21 мільйон доларів США.

Від 2007 року, коли Віктор Янукович був прем'єр-міністром, а Віктора Бондика поставили на чолі "Укртрансаміаку", останній активно розвивав свою бізнес-імперію. Бондик вкладав кошти в різних сферах – від промисловості до будівництва.

За роки, поки Бондик був головою "Укртрансаміаку", портфель його інвестицій, згідно зі звітністю в британському реєстрі компаній, зріс більш ніж у 10 разів.

Уже після зміни влади в Києві в грудні 2014 року, Віктор Бондик відкрив від імені підконтрольної йому нідерландської компанії Spes Asset Management B.V. рахунок у швейцарському банку Bank Vontobel AG, на який із Нідерландів почали надходити мільйонні перекази.

А тим часом новообраний президент Порошенко публічно обіцяв нових людей на державні посади, але міністр економіки Айварас Абромавичус так і не домігся відставки одіозного Бондика, а натомість на початку 2016 року сам пішов у відставку.

Кононенко й Бодник зараз не в Україні

Щобільше, найближчий соратник Порошенка – Ігор Кононенко, як випливає з його листів Абромавичусу, намагався вплинути на призначення заступника голови "Укртрансаміаку". Цей епізод навіть обговорювали в суді під час розгляду позову Кононенка до Абромавичуса.

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Суддя відмовилася долучати до справи як доказ тиску на міністра електронний лист від Кононенка з вимогою призначити потрібну людину, оскільки електронна адреса, написана латиною "не була перекладена українською мовою".

Зрештою, Абромавичус програв першу інстанцію, але домігся справедливості у Верховному суді. Сам Кононенко, як і Бондик, зараз не показує носа до України. Тому, коли наступного часу Порошенко буде розпинатися про патріотизм та любов до України, варто згадати, як державні підприємства грабувалися під прикриттям його "смотрящих".