Ковідна амністія в Україні: чи можна буде уникнути покарання за підробку сертифікатів

У Міністерстві охорони здоров'я України роздумують над запровадженням "ковідної амністії". Тобто, люди, які купили підроблений сертифікат про вакцинацію, зможуть повідомити про те, де вони його взяли, й отримають можливість зробити справжнє щеплення.

Як загалом буде працювати ця "ковідна амністія" та чи погодяться українці на такі умови – 24 канал розпитав у експертів. Детальніше – читайте далі.

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Чи працюватиме "ковідна амністія"

Експерти сумніваються у тому, що така ініціатива, яку пропонує запровадити уряд та поліція, взагалі буде працювати, адже українці відмовляються щеплюватися не через брак вакцини, а через особисті переконання.

Наталя Щукіна, юристка юридичної консалтингової компанії "Де-Юре", зазначила, що ідея "ковідної амністії" має на меті, перш за все, надати можливість захиститися від COVID-19 громадянам, які придбали сертифікати, не пройшовши вакцинацію. Адже для того, щоб підроблений сертифікат працював як справжній, до електронної системи охорони здоров'я повинні бути внесені дані про проведену вакцинацію, а отже, людина вважається щепленою, і знову щепитися не може.

При цьому залишається відкритим питання, як технічно буде реалізоване видалення попередніх записів про щеплення – хто матиме такі повноваження в ЕСОЗ та на яких підставах воно буде проводитися.

Виявлення підроблених сертифікатів допоможе скоригувати статистику. Лікарі та волонтери повідомляють про випадки, коли з'ясовується, що "щеплені" хворі придбали сертифікати без проходження вакцинації. Якщо такі факти підтвердяться, ми матимемо більш достовірну статистику щодо захворюваності на COVID-19 і тяжкості його перебігу серед вакцинованого і невакцинованого населення,

– зазначила Щукіна.

Вона додала, що, окрім цього, "ковідна амністія" спонукатиме власників підроблених сертифікатів повідомляти про факт підробки й про осіб, які займалися підробкою, і це сприятиме правоохоронцям у виявленні та припиненні незаконних дій. Отже, є надія, що кількість фальсифікацій зменшуватиметься. Поки що про "ковідну амністію" говорять більше як про надання можливості щепитися, а не про можливість уникнути кримінальної відповідальності.

За використання підробленого сертифіката передбачено штраф у розмірі 850 гривень / Фото diia.gov.ua

Умовно можна виділити два варіанти:

особа придбала підроблений сертифікат – не використовувала його – повідомила про підробку – отримала щеплення;

особа придбала підроблений сертифікат – використовувала його – повідомила про підробку – отримала щеплення – понесла кримінальну відповідальність.

Очевидно, що у другому випадку частина громадян буде й далі ризикувати життям та здоров'ям і не вакцинуватиметься, аби не наражатися на кримінальну відповідальність. Для того, щоб "ковідна амністія" буда ефективною і досягла мети – максимального залучення до щеплень і викриття підробників сертифікатів – мають бути внесені зміни до Кримінального кодексу України щодо звільнення від кримінальної відповідальності за використання підроблених сертифікатів у випадку, якщо їх власники повідомили про підробку та осіб, які її здійснили,

– пояснила Щукіна.

Микола Мельник з аналітичної групи "Левіафан", уточнив, що "ковідна амністія" має дві мети: дати можливість тим, хто купив сертифікати, все ж отримати вакцину та отримати інформацію про лікарів, які залучені до процесу фальшування ковід-сертифікатів.

Це дві абсолютно різні задачі, які доволі складно виконати у взаємодії, адже у тотальній більшості люди робили підробні сертифікати на території громад, де проживали. І якщо у великих містах немає горизонтальних зв'язків спорідненості між лікарем і громадянином, то у сільській місцевості здати лікаря – означає вступити у великий конфлікт із власною громадою,

– розповів Мельник.

Він нагадав, що люди, які йшли на придбання підробних сертифікатів, робили це не через брак вакцин, а через внутрішні переконання. І через новини про те, що вакциновані також хворіють і вмирають, їх переконання тільки посилились.

Люди, які купили сертифікати вакцинації, не можуть вакцинуватися / Фото Pixabay

Тож "ковідна амністія" зазнає краху. Звісно будуть новини, про тих, хто піде здаватись, але у глобальному плані це виявить до 5% підроблених ковід-сертифікатів,

– спрогнозував аналітик.

Як перевіряють COVID-сертифікати / Інфографіка 24 каналу

Що пропонує уряд

У Міністерстві охорони здоров'я планують дозволити людям, які купили підроблений ковід-сертифікат та опинились у реєстрі щеплених, зізнатися у цьому та вакцинуватися по-справжньому. Очільник МОЗ Віктор Ляшко уточнив, що є одна важлива умова – потрібно розповісти, хто ж саме видав підроблений документ.

Ми ведемо мову саме про тих, хто купив і використовує підробний сертифікат, щоб вони прийшли до свого сімейного лікаря, повідомили, що у них підробний сертифікат, пояснили, де вони його взяли. Їм зроблять щеплення, а сімейний лікар повідомить Нацполіції контакти того, хто виписав такий документ, щоб далі ця справа розглядалася в суді. Віктор Ляшко Міністр охорони здоров'я

Зараз цей механізм лише на стадії розроблення. Над ним спільно працюють МОЗ, Нацполіція, Міністерство внутрішніх справ і Міністерство юстиції.

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Поліція також пропонує власникам підроблених сертифікатів уникнути покарання. Для цього їм потрібно самим розкаятися та повідомити правоохоронцям про підробку.

Якщо так сталося, що вже хтось має на руках підробку, але розкаюється у своїх діях і готовий допомогти правоохоронцям у розкритті злочину, такі особи можуть бути звільнені від покарання судом за клопотанням слідства,

– розповіли в поліції.

Глава Нацполіції Ігор Клименко зауважив, що влада розробляє правові підстави для звільнення від відповідальності громадян, які придбали, але не використовували підробний сертифікат.

Важливо: використання підроблених документів про вакцинацію тягне за собою кримінальну відповідальність – штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. А ось ті, хто підробляють сертифікати, можуть загриміти за ґрати на 5 років.

Поліція надає можливість уникнути покарання – потрібно зізнатися про підробку сертифікату / Фото slovoidilo