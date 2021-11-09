Водночас якщо вакциновані можуть і не помітити, що захворіли, то люди без щеплення потрапляють в лікарні, де часто помирають. У всьому світі держави вживають різних заходів, аби вакцинувати якомога більше населення.

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Мільйон доларів за вакцинацію

У Австралії 25-річна жителька Сіднея Джоан Чжу отримала 1 мільйон австралійських доларів за дуже простий крок: вона щепилася від COVID-19. Вакцинаційну лотерею запровадила місцева група бізнесменів, аби заохотити австралійців імунізуватися від небезпечного вірусу.

Виграші стартують від 1 тисячі австралійських доларів. Переможцями вже стали з десяток вакцинованих жителів Сіднея.

У Австралії – 10 років за фальшивку

Втім не всіх австралійців стимулює до щеплення грошова винагорода. Близько 20% жителів зеленого континенту не бажають імунізуватися. На допомогу таким приходять ресурси Даркнету.



У Австралії заохочують вакцинуватись грошовою винагородою / Фото Unsplash

Для цього потрібно лише надіслати зашифроване повідомлення в телеграмі користувачу, який називає себе Девід Мартін. Він продає фейкові сертифікати вакцинації за 500 доларів у біткойнах. Провівши експеримент, журналістка новин на австралійському телеканалі змогла за кілька хвилин отримати підробний сертифікат про вакцинацію.

Бізнес на фальшивках в Австралії розквітнув влітку, коли запровадили обмеження для невакцинованих громадян. Тоді влада почала боротися з підробками.

У низці штатів запровадили штрафи на рівні 7 – 8 тисяч доларів за пред'явлення фейкових сертифікатів. Тих, хто користується фальшивками, можуть також засудити до ув'язнення на строк до 6 місяців. На виробників фейкових документів очікує 10 років позбавлення волі.

У Франції – 3 роки в'язниці та штраф у 45 тисяч євро

Схожими методами із шахраями борються у Франції. У країні ще влітку запровадили обов'язкову імунізацію для кількох груп населення і медичні перепустки для входу в:

бари;

ресторани;

кінотеатри;

спортивні центри.

Саме тоді в інтернеті з'явилося безліч пропозицій, як обійти цю вимогу.

Схема така: потрібно заздалегідь надіслати фото виконавцеві, після цього він надсилає його лікареві, який повинен прийняти замовника. На прийомі медик робить укол, проте нічого не вводить.

За таку послугу у журналістки французького телеканалу BFMTV запросили 400 євро. Втім, штраф за виявлений підробний сертифікат у Франції може сягнути 4 тисячі євро. Окрім того, можна загриміти у в'язницю на пів року.

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Ті, хто виробляють фальшивки, повинні відсидіти у тюрмі щонайменше 3 роки, а також сплатити штраф у розмірі 45 тисяч євро. У Франції вже є кілька засуджених до різних строків посадовців, які видавали сфальшовані посвідки про вакцинацію.

Остання з таких співробітниця муніципалітету Атіс-Мон, яка отримала рік у в'язниці, за те, що надала знайомому 12 несправжніх документів, які так і не використали. Строк їй пом'якшили, тому що вона мати-одиначка.

У Італії фальшивки мали попит серед відомих людей

У сусідній Італії не мало чиновників і медиків залучені до схем видачі фейкових сертифікатів. Найгучнішою стала так звана римська справа.

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Місцевий лікар Алессандро Авені за посередництва судового медексперта Антоніо де Лука видавав фальшивки відомим політикам, бізнесменам і зіркам кіно та телебачення. Чи дійсно Алессандро Авені робив щеплення тепер з'ясовує прокуратура.

Якщо провину доведуть, йому загрожуватиме до 6 років у в'язниці. Водночас тим, хто скористався його послугами, – рік у тюрмі та штраф до тисячі євро.

У Канаді хокеїст втратить понад 1,5 мільйона за підробку

Найбільше через підробний сертифікат втратить канадський хокеїст Евандер Кейн. Його упіймали на пред'явленні фальшивки члени місцевої хокейної ліги. Після цього спортсмена відсторонили від участі у 21 грі цього сезону. Тож він не отримуватиме зарплату.

За контрактом, його річне винагородження становить 7 мільйонів доларів. Відтак, 2021 року Кейн не доотримає понад 1,5 мільйона доларів. Ці гроші хокейна ліга перенаправить до "Фонду допомоги працівникам швидких", які щодня протистоять коронавірусу.

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