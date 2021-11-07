За інформацією правоохоронців, 5 листопада на території летовища викрили сімох осіб. Усі вони показали фейкові документи про щеплення від COVID-19.

До теми Підробку COVID-сертифікатів хочуть карати великими штрафами та в'язницею

Підроблені сертифікати у "Борисполі"

Наступного дня, 6 листопада, охочих мандрувати з порушенням карантинних обмежень побільшало. Загалом виявили 10 людей з підробленими сертифікатами про захист від коронавірусу.

За усіма фактами підробок документів у поліції Київської області відкрили кримінальні провадження. Кожен випадок окремо перевірятимуть, якщо вдасться довести провину пасажирів, їм загрожує понад 57 тисяч гривень штрафу, арешт на 6 місяців або позбавлення волі до 2 років.

Фейкові ПЛР-тести та COVID-сертифікати в Україні: що відомо