По информации правоохранителей, 5 ноября на территории аэропорта разоблачили семь человек. Все они показали фейковые документы о прививках от COVID-19.
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Поддельные сертификаты в "Борисполе"
На следующий день, 6 ноября, желающих путешествовать с нарушением карантинных ограничений стало больше. В целом выявили 10 человек с поддельными сертификатами о защите от коронавируса.
По всем фактам подделок документов в полиции Киевской области открыли уголовные производства. Каждый случай отдельно будут проверять, если удастся доказать вину пассажиров, им грозит более 57 тысяч гривен штрафа, арест на 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет.
Фейковые ПЦР-тесты и COVID-сертификаты в Украине: что известно
- Правоохранители открыли более 800 уголовных производств после выявленных фальшивых сертификатов вакцинации и негативных тестов на коронавирус.
- В начале ноября 2021 года полицейские разоблачили на Львовщине фабрику по изготовлению поддельных "коронавирусных" документов. Ежемесячно мошенники зарабатывали на антивакцинаторах миллионы гривен.
- Наибольшую любовь к фейковым сертификатам проявляют в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Большинство "покупателей" не осознает совершение преступления.