Мовиться про законопроєкт №6084. Він передбачає внесення змін до Кримінального кодексу щодо відповідальності за підробку документів, які стосуються проведення профілактичних щеплень.

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У пояснювальній записці до законопроєкту мовиться проте, що в Україні почастішали випадки виявлення підроблених документів щодо вакцинації проти COVID-19. Там підкреслили, що відсутність відповідальності за це створює передумови для подальшого розвитку ситуації. натомість це несе пряму загрозу життю та здоров'ю українців.

Довідка. Законопроєкт подав на розгляд нардепів Кабмін. Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував нардепам ухвалити цей документ за основу.

Що передбачає законопроєкт №6084

Автори законопроєкту пропонують карати за використання та виготовлення завідомо підроблених документів щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних захворювань. Документ передбачає й покарання для медичних працівників, які вносять неправдиві дані.

Відповідальність за використання підроблених документів

Автори законопроєкту пропонують карати таких порушників штрафом від 17 до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до 2 років.

Відповідальність за внесення медпрацівником неправдивих даних

Якщо медичний працівник вноситиме до медичної документації неправдиву інформацію про щеплення, покарання буде серйознішим. Порушнику загрожуватиме штраф від 34 до 68 тисяч гривень або позбавлення волі на строк до 2 років. При цьому – з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

Відповідальність за виготовлення підроблених документів та збут

Тих, хто виготовляє підроблені документи каратимуть найжорсткіше. Зловмисникам "світить" штраф у розмірі від 85 до 170 тисяч гривень або ж позбавлення волі на строк до 3 років.

Зверніть увагу! За інформацією Нацполіції, найчастіше підроблені сертифікати фіксують у містах-мільйонниках, зокрема в таких областях як Харківська Одеська та Дніпропетровська.