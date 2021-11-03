Шахраї шукали "клієнтів" у Львівській та Запорізьких областях. Пропонували виготовити фейковий міжнародний сертифікат за 40 євро або негативний тест на антитіла – за 600 гривень.

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Як працювала схема

Підроблені документи "замовникам" відправляли поштою, а гроші отримували на персональні картки у банку. Загалом такий "бізнес" приносив зловмисникам понад 3 мільйони гривень щомісяця.

Станом на 2 листопада львівські поліцейські здійснили санкціоновані обшуки у фігурантів справи вдома. Там виявили та вилучили бланки, чорнову бухгалтерію, техніку й чимало фейкових документів:

сертифікати вакцинації;

негативні тести на коронавірус;

запрошення на роботу за кордоном;

довідки для держорганів влади.

За фактом виготовлення та збуту фальшивих паперів і несанкціонованих дій з інформацією відкрили кримінальне провадження. Зловмисникам загрожує до 7 років ув'язнення.



Зловмисники заробляли понад 3 мільйони щомісяця на фейкових сертифікатах / Фото СБУ

Усім затриманим мають повідомити про підозру. Також очікують на рішення суду щодо обрання запобіжних заходів.

За інформацією Служби безпеки України, група складалася із 4 зловмисників. Усі вони були мешканцями Запоріжжя та Львівщини. Кожен мав своє завдання.

Організатор схеми шукав "клієнтів" серед тих, хто планував знайти роботу за межами України. Його спільник перевозив людей і шукав майбутніх "замовників". Решта займалася виготовленням підробок та доставленням "документів".

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