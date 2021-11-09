В то же время если вакцинированные могут и не заметить, что заболели, то люди без прививки попадают в больницы, где часто умирают. Во всем мире государства принимают различные меры, чтобы вакцинировать как можно больше населения.

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Миллион долларов за вакцинацию

В Австралии 25-летняя жительница Сиднея Джоан Чжу получила 1 миллион австралийских долларов за очень простой шаг: она привилась от COVID-19. Вакцинационную лотерею ввела местная группа бизнесменов, чтобы поощрить австралийцев иммунизироваться от опасного вируса.

Выигрыши стартуют от 1 тысячи австралийских долларов. Победителями уже стали с десяток вакцинированных жителей Сиднея.

В Австралии – 10 лет за фальшивку

Впрочем не всех австралийцев стимулирует к прививке денежное вознаграждение. Около 20% жителей зеленого континента не желают иммунизироваться. На помощь таким приходят ресурсы даркнета.



В Австралии поощряют вакцинироваться денежным вознаграждением / Фото Unsplash

Для этого нужно лишь отправить зашифрованное сообщение в телеграме пользователю, который называет себя Дэвид Мартин. Он продает фейковые сертификаты вакцинации за 500 долларов в биткоинах. Проведя эксперимент, журналистка новостей на австралийском телеканале смогла за несколько минут получить поддельный сертификат о вакцинации.

Бизнес на фальшивках в Австралии расцвел летом, когда ввели ограничения для невакцинированных граждан.

В ряде штатов ввели штрафы на уровне 7 – 8 тысяч долларов за предъявление фейковых сертификатов. Тех, кто пользуется фальшивками, могут также приговорить к заключению на срок до 6 месяцев. Производителей фейковых документов ожидает 10 лет лишения свободы.

Во Франции – 3 года тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро

Похожими методами с мошенниками борются во Франции. В стране еще летом ввели обязательную иммунизацию для нескольких групп населения и медицинские пропуска для входа в:

бары;

рестораны;

кинотеатры;

спортивные центры.

Именно тогда в интернете появилось множество предложений, как обойти это требование.

Схема такова: нужно заранее прислать фото исполнителю, после этого он присылает его врачу, который должен принять заказчика. На приеме медик делает укол, однако ничего не вводит.

За такую услугу у журналистки французского телеканала BFMTV запросили 400 евро. Впрочем, штраф за выявленный поддельный сертификат во Франции может достичь 4 тысяч евро. Кроме того, можно загреметь в тюрьму на полгода.

Как наказывают за подделку сертификатов вакцинации: смотрите видео



Те, кто производят фальшивки, должны отсидеть в тюрьме по меньшей мере 3 года, а также уплатить штраф в размере 45 тысяч евро. Во Франции уже есть несколько осужденных к различным срокам должностных лиц, которые выдавали сфальсифицированные свидетельства о вакцинации.

Последняя из таких сотрудница муниципалитета Атис-Монс, получившая год в тюрьме, за то, что предоставила знакомому 12 ненастоящих документов, которые так и не использовали. Срок ей смягчили, потому что она мать-одиночка.

В Италии фальшивки пользовались спросом среди известных людей

В соседней Италии не мало чиновников и медиков вовлечены в схемы выдачи фейковых сертификатов. Самым громким стало так называемое римское дело.

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Местный врач Алессандро Авени при посредничестве судебного медэксперта Антонио де Лука выдавал фальшивки известным политикам, бизнесменам и звездам кино и телевидения. Действительно ли Алессандро Авени делал прививки теперь выясняет прокуратура.

Если вину докажут, ему будет грозить до 6 лет в тюрьме. В то же время тем, кто воспользовался его услугами, – год в тюрьме и штраф до тысячи евро.

В Канаде хоккеист потеряет более 1,5 миллиона за подделку

Больше всего из-за поддельного сертификата потеряет канадский хоккеист Эвандер Кейн. Его поймали на предъявлении фальшивки члены местной хоккейной лиги. После этого спортсмена отстранили от участия в 21 игре этого сезона. Поэтому он не будет получать зарплату.

По контракту, его годовое вознаграждение составляет 7 миллионов долларов. Следовательно, в 2021 году Кейн не дополучит более 1,5 миллиона долларов. Эти деньги хоккейная лига перенаправит в "Фонд помощи работникам скорых", которые ежедневно противостоят коронавирусу.

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