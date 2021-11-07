В Турине митингующие действовали агрессивно, поэтому полиция идентифицировала 115 человек, которых могут привлечь к ответственности.

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В городе на улицы вышли 4 000 человек. Акция 6 ноября стала уже шестнадцатым таким протестом в городе, но менее масштабным за все предыдущие.

Протестующие действовали агрессивно

Демонстранты не стали придерживаться маршрута, указанного начальником полиции, и временно заблокировали движение транспорта на некоторых улицах. Сообщается также, что отдельные люди толкали журналистов, которые пришли освещать событие. Одного протестующего заметили за разрисовкой полицейских авто и задержали.

Полиция идентифицировала 115 участников, в отношении которых в дальнейшем могут открыть расследование. Среди возможных обвинений:

проведение необъявленного мероприятия,

применение силы,

сопротивление представителям власти.

Протесты прошли также в ряде других городов. В Триесте, где собралось около 200 человек, сообщают о пятерых задержанных. А в Тренто, Новаре и Неаполе, где в акции приняли участие несколько сотен человек, обошлось без инцидентов.

Что этому предшествовало

Правительство Италии поддержало новое постановление о распространении так называемого "зеленого пропуска" на всех работников, как в государственном, так и в частном секторе.

С середины октября в стране начали действовать новые правила. Те, кто хочет войти в государственные и частные учреждения, а также в магазины и рестораны должны показать:

прививку,

сделать тест или предоставить доказательство выздоровления от COVID-19.

Работников, которые выйдут без COVID-пропуска на работу, жестко штрафуют.