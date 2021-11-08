Разоблачили правоохранители заместительницу директора коммунальной больницы, которая вносила ложные сведения в электронную систему eHealth. По соответствующему факту следователи начали уголовное производство и устанавливают все обстоятельства.

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2500 гривен за фальшивую справку

При проведении следственных действий правоохранители выяснили, что к заместительнице директора одного из лечебных учреждений Ивано-Франковщины обращались граждане, которые не желали вакцинироваться, но хотели получить свидетельство о вакцинации в действии.

Медработница через программу Medics незаконно вносила персональные данные граждан в электронную систему здравоохранения eHealth – как якобы вакцинированных. "Клиентов" медработница находила через знакомых. Стоила "услуга" 2500 гривен.

По месту работы врачи провели обыски

В частности, по месту работы фигурантки уголовного производства во время обысков изъяли:

компьютерную технику;

медицинские документы.

Полицейские установили, что в течение октября 2021 года в соответствующей больнице внесли в систему значительное количество лиц из почти всех регионов Украины. Есть достаточные основания полагать, что им вакцинацию не проводили.

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Сейчас решают вопрос сообщения злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления.

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