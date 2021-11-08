Викрили правоохоронці заступницю директора комунальної лікарні, яка вносила неправдиві відомості в електронну систему eHealth. За відповідним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження та встановлюють усі обставини.
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2500 гривень за фальшиву довідку
При проведенні слідчих дій правоохоронці з'ясували, що до заступниці директора однієї з лікувальних закладів Івано-Франківщини звертались громадяни, які не бажали вакцинуватися, але хотіли отримати свідоцтво про вакцинацію в Дії.
Медпрацівниця через програму Medics незаконно вносила персональні дані громадян в електронну систему охорони здоров'я eHealth – як нібито вакцинованих. "Клієнтів" медпрацівниця знаходила через знайомих. Коштувала "послуга" 2500 гривень.
За місцем роботи лікарки провели обшуки
Зокрема, за місцем роботи фігурантки кримінального провадження під час обшуків вилучили:
- комп'ютерну техніку;
- медичні документи.
Поліцейські встановили, що впродовж жовтня 2021 року у відповідній лікарні внесли в систему значну кількість осіб з майже всіх регіонів України. Є достатні підстави вважати, що їм вакцинацію не проводили.
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Наразі розв'язують питання повідомлення зловмисниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Фальшиві дані про вакцинацію в Україні: останні новини
- У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що правоохоронцям лише за один тиждень вдалося виявити при 200 підроблених сертифікатів вакцинації та тестів на COVID-19.
- За інформацією правоохоронців, 5 листопада на території аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами вакцинації викрили 7 осіб. Усі вони показали фейкові документи.
- Київська міська прокуратура повідомила про підозру 6 працівникам медлабораторії. Усі – займалися підробкою COVID-тестів.