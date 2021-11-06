В Офісі генпрокурора розповіли, що організована група діяла упродовж грудня 2020 – березня 2021 років. Працівники лабораторії отримували "замовлення" від клієнтів та створювали підроблені медичні довідки.
Зауважте У МОЗ заговорили про "ковідну амністію" за підроблені сертифікати
За свої послуги підозрювані брали від 900 до 1800 гривень.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.
Фальшиві COVID-сертифікати в Україні
- Міністерство внутрішніх справ України у жовтні 2021 року повідомило, що в Україні виявляють перші підроблені COVID-сертифікати. Зокрема, порушили уже 800 відповідних кримінальних проваджень.
- Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський закликав усіх повідомляти про факти підробки сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції. Це можна зробити за такими номерами: 0 800 505 170 або за номером 102.
- За використання підроблених COVID-сертифікатів загрожує штраф до 850 гривень, арешт до 6 місяців або й обмеження волі до 2 років. Водночас ті, хто підробляє сертифікати, можуть опинитися за ґратами на 5 років.