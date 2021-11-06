В Офісі генпрокурора розповіли, що організована група діяла упродовж грудня 2020 – березня 2021 років. Працівники лабораторії отримували "замовлення" від клієнтів та створювали підроблені медичні довідки.

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За свої послуги підозрювані брали від 900 до 1800 гривень.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

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