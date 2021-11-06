В Офисе генпрокурора рассказали, что организованная группа действовала в течение декабря 2020 – марта 2021 года. Работники лаборатории получали заказ от клиентов и создавали поддельные медицинские справки.
Заметьте В Минздраве заговорили о "ковидной амнистии" за поддельные сертификаты
За свои услуги подозреваемые брали от 900 до 1800 гривен.
В настоящее время решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.
Фальшивые COVID-сертификаты в Украине
- Министерство внутренних дел Украины в октябре 2021 года сообщило, что в Украине обнаруживают первые поддельные COVID-сертификаты. В частности, возбудили уже 800 соответствующих уголовных производств.
- Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал всех сообщать о фактах подделки сертификатов на горячую линию киберполиции. Это можно сделать по следующим номерам: 0 800 505 170 или по номеру 102.
- За использование поддельных COVID-сертификатов грозит штраф до 850 гривен, арест до 6 месяцев или ограничение свободы до 2 лет. В то же время те, кто подделывает сертификаты, могут оказаться за решеткой на 5 лет.