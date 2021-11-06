В Офисе генпрокурора рассказали, что организованная группа действовала в течение декабря 2020 – марта 2021 года. Работники лаборатории получали заказ от клиентов и создавали поддельные медицинские справки.

Заметьте В Минздраве заговорили о "ковидной амнистии" за поддельные сертификаты

За свои услуги подозреваемые брали от 900 до 1800 гривен.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер для подозреваемых.

Фальшивые COVID-сертификаты в Украине