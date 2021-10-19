Над виявленням шахрайської діяльності щодо COVID-документів працюють Міністерство охорони здоров'я, Міністерство цифрової трансформації та Нацполіція. Про це заявив голова поліції Ігор Клименко 18 жовтня.

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Оскільки вакциновані та протестовані громадяни мають певні привілеї під час карантину, з'являється попит на підроблені COVID-документи,

– пояснив Клименко.

Де виявили лікарів, що підробляли документи

У Дніпропетровській області,

Черкаській,

в Києві.

Упродовж тижня 11 – 17 жовтня правоохоронці вилучили понад 70 міжнародних сертифікатів про вакцинацію та близько 100 ПЛР-тестів. Крім того, вони заблокували 2 телеграм-канали, через які здійснювали замовлення.

Лише за 7 днів поліцейські розпочали майже 90 кримінальних проваджень за фактами підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації. Більшість з них виявили прикордонники, коли перевіряти документи людей при перетині кордону.

Загалом з початку року відкрили понад 730 проваджень за аналогічними фактами. Найбільше:

на Волині – 207,

в Києві – 98,

у Рівненській та Львівській областях – по 75.

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Суди першої інстанції упродовж місяця ухвалили понад 10 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених сертифікатів вакцинації. Винних осіб вже оштрафували.

До речі, Клименко нагадав, що кримінальну відповідальність будуть нести і ті, хто підробляє документи, і ті, хто їх використовує.

Зверніть увагу! За підробку COVID-документів порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Водночас тих, хто використовує такі документи, каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.