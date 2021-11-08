Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Про схему 8 листопада повідомила поліція.

До теми Кримінальна відповідальність або штраф: яким буде покарання за підробку COVID-сертифікатів

На Закарпатті продавали підроблені експрес-тести на COVID-19

Правоохоронці з'ясували, що працівники вокзалу могли виготовляти та збувати підроблені COVID-довідки.

Порушників викрили під час продажу чергового підробленого документа.

Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів у Мукачево,

– розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що мовиться про:

незаконний продаж підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу;

торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу;

покупці не проходили жодного медобстеження;

за 350 гривень вони отримували фальсифікований документ.

Поліція вилучила довідки з ознаками підробки. Фейкові документи досліджуватимуть експерти.

Зверніть увагу! Правоохоронці відкрили справу за статтею про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Якщо провину доведуть, то порушникам загрожує обмеження волі чи ув'язнення до 5 років.

У Мукачево на автовокзалі продавали підроблені експрес-тести на COVID-19: дивіться відео

У поліції розповіли, що працівники вокзалу продавали фейкові документи

Зверніть увагу! Укрзалізниця через нові правила міжобласних перевезень відкрила пункти експрес-тестування на COVID-19 на 10 українських вокзалах. Зокрема такий пункт діє на залізничному вокзалі в Мукачево. Всього за 350 гривень пасажири можуть зробити справжнє тестування.

Коротко про останні викриття підроблених COVID-документів