Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Про схему 8 листопада повідомила поліція.

До теми Кримінальна відповідальність або штраф: яким буде покарання за підробку COVID-сертифікатів

На Закарпатті продавали підроблені експрес-тести на COVID-19

Правоохоронці з'ясували, що працівники вокзалу могли виготовляти та збувати підроблені COVID-довідки.

Порушників викрили під час продажу чергового підробленого документа.

Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів у Мукачево,
– розповіли у поліції.

Правоохоронці з'ясували, що мовиться про:

  • незаконний продаж підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу;
  • торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу;
  • покупці не проходили жодного медобстеження;
  • за 350 гривень вони отримували фальсифікований документ.

Поліція вилучила довідки з ознаками підробки. Фейкові документи досліджуватимуть експерти.

У Мукачево на автовокзалі продавали підроблені експрес-тести на COVID-19: дивіться відео

У поліції розповіли, що працівники вокзалу продавали фейкові документи

Коротко про останні викриття підроблених COVID-документів