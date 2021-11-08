Клієнтами були пасажири міжобласного та міжнародного сполучення. Про схему 8 листопада повідомила поліція.
До теми Кримінальна відповідальність або штраф: яким буде покарання за підробку COVID-сертифікатів
На Закарпатті продавали підроблені експрес-тести на COVID-19
Правоохоронці з'ясували, що працівники вокзалу могли виготовляти та збувати підроблені COVID-довідки.
Порушників викрили під час продажу чергового підробленого документа.
Закарпатські поліцейські в ході оперативних заходів припинили фальсифікацію ковідних документів у Мукачево,
– розповіли у поліції.
Правоохоронці з'ясували, що мовиться про:
- незаконний продаж підроблених експрес-тестів з негативним результатом на COVID-19 на території Мукачівського автовокзалу;
- торгували підробленими довідками працівники цього ж вокзалу;
- покупці не проходили жодного медобстеження;
- за 350 гривень вони отримували фальсифікований документ.
Поліція вилучила довідки з ознаками підробки. Фейкові документи досліджуватимуть експерти.
У Мукачево на автовокзалі продавали підроблені експрес-тести на COVID-19: дивіться відео
У поліції розповіли, що працівники вокзалу продавали фейкові документи
Коротко про останні викриття підроблених COVID-документів
- У міністерстві внутрішніх справ заявили, що правоохоронці лише за один тиждень виявили орієнтовно 200 підроблених сертифікатів вакцинації та тестів на COVID-19. Загалом поліцейські провели 35 обшуків.
- Протягом 5 – 6 листопада в аеропорту "Бориспіль", що неподалік від Києва, поліцейські виявили підроблені сертифікати вакцинації у 17 пасажирів.
- До речі, за підробку COVID-документів порушникам загрожує штраф 17 тисяч гривень або 5 років в'язниці. Тих, хто використовує такі документи, каратимуть штрафом у розмірі 850 гривень або ув'язненням на 2 роки.