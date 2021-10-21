Пункти експрес-тестування відкрили на 10 українських вокзалах. Запрацювали вони вже 21 жовтня.

Цікаво Черги, сльози і рейди поліції: що відбувається на вокзалах Києва через нові правила перевезень

На яких вокзалах можна зробити тест на COVID-19

У Києві,

Львові,

Харкові,

Одесі,

Дніпрі,

Запоріжжі,

Мукачево,

Кривому Розі,

Вінниці,

Полтаві (на станції Полтава-Київська).

Аби здати тест за 350 гривень, пасажири мають показати свій квиток на потяг. Важливо прийти щонайменше за 30 хвилин до початку відправлення потяга.

До речі, тестування проводитиме "Медична лабораторія CSD". Адже саме вона запропонувала найвигіднішу вартість послуг.

Де можна вакцинуватися

На вокзалі у Києві,

Львові,

Харкові,

Одесі,

Дніпрі.

Надалі АТ "Укрзалізниця" планує збільшувати перелік вокзалів, де діятимуть пункти вакцинації та тестування.

Що відомо про нові правила перевезень у поїздах

Тепер у поїздах міжобласного сполучення можуть їздити лише ті особи, які мають один з документів:

сертифікат вакцинації (може бути одна доза);

негативний ПЛР-тест або експрес-тест, які зроблені не пізніше ніж 72 години тому.

В іншому разі пасажирів у потяг не пускатимуть. Зауважимо, обмеження не стосуються неповнолітніх.