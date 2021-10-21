Пункты экспресс-тестирования открыли на 10 украинских вокзалах. Заработали они уже 21 октября.

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На каких вокзалах можно сделать тест на COVID-19

В Киеве,

Львове,

Харькове,

Одессе,

Днепре,

Запорожье,

Мукачеве,

Кривом Роге,

Виннице,

Полтаве (на станции Полтава-Киевская).

Чтобы сдать тест за 350 гривен, пассажиры должны показать свой билет на поезд. Важно прийти минимум за 30 минут до начала отправления поезда.

Кстати, тестирования будет проводить "Медицинская лаборатория CSD". Так как именно она предложила самую выгодную стоимость услуг.

Где можно вакцинироваться

На вокзале в Киеве,

Львове,

Харькове,

Одессе,

Днепре.

В дальнейшем АО "Укрзализныця" планирует увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.

Что известно о новых правилах перевозок в поездах

Теперь в поездах межобластного сообщения могут ездить только те лица, которые имеют один из документов:

сертификат вакцинации (может быть одна доза);

отрицательный ПЦР-тест или экспресс-тест, которые сделаны не позднее чем 72 часа назад.

В противном случае пассажиров в поезд не будут пускать. Заметим, ограничения не касаются несовершеннолетних.