У разі, якщо ці документи в пасажирів відсутні, їх не пускають на рейси. Втім, суворі карантинні вимоги уже стали причиною перших конфліктів.

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Черги і сльози на залізничному вокзалі

На Центральному залізничному вокзалі з самого ранку біля потягів почали скупчуватися черги пасажирів. Адже провідники ретельно перевіряють наявність у них COVID-сертифікатів або результатів ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин.

До речі, зробити експрес-перевірку на наявність хвороби можна просто у залі очікування. Результат буде готовим за 10 хвилин, а коштуватиме це 350 гривень.

Однак, як пише "Сегодня", деякі пасажири не розраховують свій час, і це стає причиною конфліктів. Так, одна із пасажирок потяга Київ – Харків розплакалася просто на пероні, оскільки не мала жодного із обов'язкових документів. Вона просила, аби її пустили до вагона й обіцяла, що зробить необхідний тест вже у Харкові.

Пасажирка потяга розплакалася через відсутність сертифікату та ПЛР-тесту: відео

Важливо! У потяги тепер не пускають людей, які проводжають своїх близьких.

Нові правила перевезень, які почали діяти в Україні з 21 жовтня / Інфографіка МОЗ

Автоперевізники хитрують

Що ж до перевезень автобусами та маршрутками, то з ними ситуація не така однозначна. Наприклад, на автостанції у "ямі" поблизу залізничного вокзалу деякі перевізники дотримуються обмежувальних заходів, а деякі придумують способи їх обійти.

Так, водії маршруток Київ – Харків категорично відмовилися брати пасажира без підтвердження стану здоров'я. Водночас деякі диспетчери пропонували ігнорувати вимоги, а на контрольні перевірки реагувати агресією.

Крім того, на рейсі Київ – Суми людям пропонують записуватися заздалегідь, але сідати у транспорт не на станції, а трохи далі, аби уникнути претензій. Ще одна хитрість водіїв – поблажки для пасажирів на міжобласних рейсах, які мають зупинки у Київській області.

Втім, деякі маршрутки таки не мають шансу ухилитися від встановлених для усіх правил – вранці популярний напрямок Київ – Житомир вже перевіряла поліція.

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На залізничному вокзалі у Києві почали перевіряти у пасажирів сертифікати вакцинації та тести: фото "РБК-України", "Сегодня"

На кого розповсюджуються нові правила

Документи про наявність щеплення проти коронавірусу або ПЛР-тест мають показувати пасажири потягів, літаків та автобусів, які курсують між регіонами України.

Ця вимога не розповсюджується на громадський міський транспорт та рейси всередині однієї області.

Також зазначені документи не треба мати дітям до 18 років.

Контроль COVID-сертифікатів на залізничному вокзалі у Києві: відео

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