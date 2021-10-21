У разі, якщо ці документи в пасажирів відсутні, їх не пускають на рейси. Втім, суворі карантинні вимоги уже стали причиною перших конфліктів.

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Черги і сльози на залізничному вокзалі

На Центральному залізничному вокзалі з самого ранку біля потягів почали скупчуватися черги пасажирів. Адже провідники ретельно перевіряють наявність у них COVID-сертифікатів або результатів ПЛР-тесту, якому не більше 72 годин.

До речі, зробити експрес-перевірку на наявність хвороби можна просто у залі очікування. Результат буде готовим за 10 хвилин, а коштуватиме це 350 гривень.

Однак, як пише "Сегодня", деякі пасажири не розраховують свій час, і це стає причиною конфліктів. Так, одна із пасажирок потяга Київ – Харків розплакалася просто на пероні, оскільки не мала жодного із обов'язкових документів. Вона просила, аби її пустили до вагона й обіцяла, що зробить необхідний тест вже у Харкові.

Пасажирка потяга розплакалася через відсутність сертифікату та ПЛР-тесту: відео

Нові правила перевезень через COVID-19 в Україні, у пасажирів вимагають сертифікати вакцинації та ПЛР-тести

Нові правила перевезень, які почали діяти в Україні з 21 жовтня / Інфографіка МОЗ

Автоперевізники хитрують

Що ж до перевезень автобусами та маршрутками, то з ними ситуація не така однозначна. Наприклад, на автостанції у "ямі" поблизу залізничного вокзалу деякі перевізники дотримуються обмежувальних заходів, а деякі придумують способи їх обійти.

Так, водії маршруток Київ – Харків категорично відмовилися брати пасажира без підтвердження стану здоров'я. Водночас деякі диспетчери пропонували ігнорувати вимоги, а на контрольні перевірки реагувати агресією.

Крім того, на рейсі Київ – Суми людям пропонують записуватися заздалегідь, але сідати у транспорт не на станції, а трохи далі, аби уникнути претензій. Ще одна хитрість водіїв – поблажки для пасажирів на міжобласних рейсах, які мають зупинки у Київській області.

Втім, деякі маршрутки таки не мають шансу ухилитися від встановлених для усіх правил – вранці популярний напрямок Київ – Житомир вже перевіряла поліція.

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На залізничному вокзалі у Києві почали перевіряти у пасажирів сертифікати вакцинації та тести: фото "РБК-України", "Сегодня"

На кого розповсюджуються нові правила

  • Документи про наявність щеплення проти коронавірусу або ПЛР-тест мають показувати пасажири потягів, літаків та автобусів, які курсують між регіонами України.
  • Ця вимога не розповсюджується на громадський міський транспорт та рейси всередині однієї області.
  • Також зазначені документи не треба мати дітям до 18 років.

Контроль COVID-сертифікатів на залізничному вокзалі у Києві: відео

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