Прем'єр-міністр повідомив, що мовиться про і про залізничний, і про авіаційний, і про автобусний транспорт. Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
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Всі міжобласні перевезення будуть дозволені, лише якщо пасажири мають COVID-сертифікат або дійсний негативний тест,
– зазначив глава уряду.
Водночас Денис Шмигаль додав, що нові правила наразі не стосуються громадського транспорту в містах та перевезень усередині однієї області.
Яка мета нових обмеженьГоловний санітарний лікар Ігор Кузін наголосив, що уряд робитиме все можливе для перешкоджання поширенню COVID-19. Правила діятимуть не лише у залізничному сполученні, а й для автобусних міжобласних поїздок.
Пояснюють, що люди під час поїздок люди перебувають у транспорті протягом декількох годин. Через погану вентиляцію або її відсутність можна інфікуватись коронавірусом.