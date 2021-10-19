У Міністерстві охорони здоров'я детально розповіли про перелік документів, за яким пасажирів будуть пускати на міжрегіональні рейси.

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Як відбуватимуться міжрегіональні перевезення

Чи можна показати сертифікат в Дії?

Так, саме із ним мандрувати буде найлегше. Для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат в додатку "Дія". Підходить як жовтий внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і зелений (про отримання повного курсу вакцинації).

Нещодавно у патрульній поліції розповіли, що такі сертифікати перевірятимуть за допомогою планшетів.

Перевіряти справжність сертифікатів про вакцинацію з 21 жовтня будуть працівники:

Держпродспоживслужби,

центру контролю та профілактики хвороб,

патрульної поліції.

Чи можуть ті, хто перехворів використати в транспорті COVID-сертифікат про одужання?

Наразі COVID-сертифікат на підставі одужання в додатку "Дія" перебуває на етапі тестування. Коли він стане доступним для користувачів, його можна буде використовувати для перевезень. Діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів.

Чи можна отримати паперову довідку про перенесену хворобу?

Отримання паперової довідки наразі не передбачено. Згодом, як ішлося вище, такі документи будуть доступні онлайн у Дії.

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Якщо я маю протипоказання до щеплення, чи можу я показувати таку довідку для міжрегіональних поїздок?

Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19.

У МОЗ наголошують, що осіб, які дійсно мають абсолютні протипокази до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини.

Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред'являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації,

– заявили у МОЗ.

Наразі пасажири можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

Де можна взяти довідку про отримання першої дози вакцини?

Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок міжрегіональним транспортом.

Зверніть увагу! Такі ж обмеження діятимуть і на залізниці. Аби скористатися міжрегіональними потягами, потрібно буде мати сертифікат вакцинації чи "свіжий" негативний ПЛР-тест. Детальніше читайте за цим посиланням.



Правила адаптивного карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації МОЗ

З 21 жовтня набувають чинності нові правила міжрегіональних перевезень. Міністерство охорони здоров’я зібрало найчастіші питання щодо нових змін, з якими звертаються українці та відповідає на них.

Чи можуть ті, хто перехворів використати в транспорті COVID-сертифікат про одужання?

COVID-сертифікат на підставі одужання передбачений в додатку “Дія” та наразі перебуває на етапі тестування. Коли він стане доступним для користувачів “Дії”, тоді його можна буде використовувати для того, щоб скористатись громадським транспортом для поїздок між регіонами. Діяти такий COVID-сертифікат буде 180 днів.

Чи можна отримати паперову довідку про перенесену хворобу?

Отримання паперової довідки наразі не передбачено. Громадяни зможуть використати такий COVID-сертифікат в “Дії”, коли він стане доступним.

Чи можна показати сертифікат в Дії?

Так, для поїздок між областями можна показати цифровий сертифікат в додатку “Дія”. Підходить як “жовтий” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання першої дози), так і “зелений” внутрішній COVID-сертифікат (про отримання повного курсу вакцинації).

Якщо я маю протипоказання до щеплення, чи можу я показувати таку довідку для міжрегіональних поїздок?

Наразі не існує затвердженої форми довідки про протипокази до вакцинації проти COVID-19.

Водночас, наголошуємо, що осіб, які дійсно мають абсолютні протипоказання до щеплення в Україні менше 1%. Йдеться про тяжку алергічну реакцію на першу дозу вакцини (анафілактичний шок) або гіперчутливість до одного з компонентів вакцини.

Постанова №1236 не передбачає, що громадяни можуть пред’являти під час міжрегіональних поїздок документ про протипокази до вакцинації.

Наразі громадяни можуть зробити ПЛР-тест або експрес-тест на COVID-19 та використати його у поїздках між регіонами.

Де можна взяти довідку про отримання першої дози вакцини?

Паперову довідку про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 може видати лікар, який проводив щеплення. Йдеться про форму 063-О. Її також можна використати для поїздок міжрегіональним транспортом.

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