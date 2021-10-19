В УЗ відповіли на найчастіші запитання, які стосуються нововведень під час поїздок.

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Хто контролюватиме автентичність сертифікатів/тестів

Функції контролю покладені на Міністерство внутрішніх справ. У провідників будуть зразки, за якими вони звірятимуть надані пасажирами документи.

У разі недотримання подорожуючими правил перевезення бригада потяга зобов'язана повідомити про порушення до правоохоронних органів.

Чи стосуються нові правила пасажирів віком до 18 років

Для пасажирів віком до 18 років нічого не зміниться: окрім проїзного документа та документа, що підтверджує особу, інших не вимагається.

Що робити пасажиру, який має протипоказання до вакцинації

Пасажирам, які мають протипоказання вакцинації слід робити ПЛР-тест або експрес-тест.

Для посадки у поїзд необхідно мати негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2.

Вони мають бути чинними протягом 72 годин (на момент посадки у потяг).

Зверніть увагу! Інформацію про проведення вакцинації у HELSI.me для посадки у поїзд використовувати не можна. Сертифікат про щеплення може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія".

Чи можна для посадки використовувати сертифікат про вакцинацію іноземною мовою

Для посадки у поїзд пасажир може показати провіднику міжнародний чи внутрішній COVID-сертифікат або іноземний COVID-сертифікат про щеплення вакцинами, які включені ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях. Сертифікат можна демонструвати мовою оригіналу.

Як саме відбуватиметься перевірка документів при посадці на швидкісні поїзди "Інтерсіті+"

Перевірка наявності документів згідно з посиленими правилами перевезень у регіонах зі значним поширенням COVID-19 буде відбуватися стюардами при посадці на швидкісні поїзди "Інтерсіті+".