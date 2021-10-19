В УЗ ответили на наиболее часто задаваемые вопросы, которые касаются нововведений во время поездок.

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Кто будет контролировать подлинность сертификатов/тестов

Функции контроля возложены на Министерство внутренних дел. У проводников будут образцы, с которыми они будут сверять предоставленные пассажирами документы.

В случае несоблюдения путешествующими правил перевозки бригада поезда обязана сообщить о нарушениях в правоохранительные органы.

Касаются ли новые правила пассажиров в возрасте до 18 лет

Для пассажиров в возрасте до 18 лет ничего не изменится: кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, других не требуется.

Что делать пассажиру, который имеет противопоказания к вакцинации

Пассажирам, которые имеют противопоказания к вакцинации, следует делать ПЦР-тест или экспресс-тест.

Для посадки в поезд необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.

Они должны быть действующими в течение 72 часов (на момент посадки в поезд).

Обратите внимание! Информацию о проведении вакцинации в HELSI.me для посадки в поезд использовать нельзя. Сертификат о прививке может быть либо бумажным, либо сгенерированным в приложении "Дия".

Можно ли для посадки использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке

Для посадки в поезд пассажир может показать проводнику международный или внутренний COVID-сертификат или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала.

Как именно будет происходить проверка документов при посадке на скоростные поезда "Интерсити+"

Проверка наличия документов согласно ужесточенным правилам перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19 будет осуществляться стюардами при посадке на скоростные поезда "Интерсити+".