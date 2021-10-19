В УЗ ответили на наиболее часто задаваемые вопросы, которые касаются нововведений во время поездок.
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Кто будет контролировать подлинность сертификатов/тестов
Функции контроля возложены на Министерство внутренних дел. У проводников будут образцы, с которыми они будут сверять предоставленные пассажирами документы.
В случае несоблюдения путешествующими правил перевозки бригада поезда обязана сообщить о нарушениях в правоохранительные органы.
Касаются ли новые правила пассажиров в возрасте до 18 лет
Для пассажиров в возрасте до 18 лет ничего не изменится: кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, других не требуется.
Что делать пассажиру, который имеет противопоказания к вакцинации
Пассажирам, которые имеют противопоказания к вакцинации, следует делать ПЦР-тест или экспресс-тест.
- Для посадки в поезд необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2.
- Они должны быть действующими в течение 72 часов (на момент посадки в поезд).
Можно ли для посадки использовать сертификат о вакцинации на иностранном языке
Для посадки в поезд пассажир может показать проводнику международный или внутренний COVID-сертификат или иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях. Сертификат можно демонстрировать на языке оригинала.
Как именно будет происходить проверка документов при посадке на скоростные поезда "Интерсити+"
Проверка наличия документов согласно ужесточенным правилам перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19 будет осуществляться стюардами при посадке на скоростные поезда "Интерсити+".
Какова цель новых ограниченийГлавный санврач Украины Игорь Кузин объяснил, что правительство будет делать все возможное для препятствования распространению коронавируса. Новые правила будут действовать не только в железнодорожном сообщении, но и для автобусных межобластных поездок.
Отметили, что во время поездок люди находятся в транспорте в течение нескольких часов. Из-за плохой вентиляции или ее отсутствия можно инфицироваться.