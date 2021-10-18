Проверять сертификаты таким образом начнут уже с 21 октября. Об этом рассказал первый заместитель Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в эфире программы "Сніданок з 1+1".
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Как будут проверять сертификаты вакцинации
Полиция совместно с Минцифрой разработали и начали интеграцию соответствующих программ на планшеты полицейских. Благодаря им COVID-сертификаты из приложения "Дия" или их бумажные варианты с портала "Дия" можно будет быстро просканировать.
Кто будет проверять
Проверять подлинность сертификатов о вакцинации с 21 октября будут работники:
- Госпродпотребслужбы,
- центра контроля и профилактики болезней,
- патрульной полиции.
Это касается электронных вариантов из "Дия": QR-коды просто будут сканировать с планшетов. Что касается бумажных свидетельств о вакцинации от врача, то у них обязательно должны быть: информация о виде прививки, количество доз, подпись врача, печать официального учреждения здравоохранения.
Где будут проверять
Проверку будут проводить там, где будут действовать определенные карантинные ограничения зон. То есть, если город относится к красной зоне и работа заведений питания возможна только при наличии "зеленых сертификатов", проверка будет именно там, рассказал Белошицкий.
Наказание за подделку сертификата
За изготовление и сбыт поддельных медицинских документов правонарушителям может грозить штраф в 17 тысяч гривен или 5 лет лишения свободы. За использование поддельных справок или сертификатов предусмотрен штраф на сумму 850 гривен или ограничение свободы на срок до 2 лет.
Людей, которые заказывают и покупают поддельные сертификаты о вакцинации, в случае выявления подделки документа и попытки воспользоваться им, привлекут к ответственности. Это может быть штраф от 17 до 34 тысяч гривен.