Премьер-министр сообщил, что речь идет и о железнодорожном, и об авиационном, и об автобусном транспорте. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

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Все межобластные перевозки будут разрешены, только если пассажиры имеют COVID-сертификат или действительный отрицательный тест,

– отметил глава правительства.

В то же время Денис Шмыгаль добавил, что новые правила пока не касаются общественного транспорта в городах и перевозок внутри одной области.

Обратите внимание! Премьер заверил, что общенациональный локдаун вводить не планируют, единственной альтернативой является массовая вакцинация.