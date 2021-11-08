Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. О схеме 8 ноября сообщила полиция.

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На Закарпатье продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19

Правоохранители выяснили, что работники вокзала могли изготавливать и сбывать поддельные COVID-справки.

Нарушителей разоблачили во время продажи очередного поддельного документа.

Закарпатские полицейские в ходе оперативных мероприятий прекратили фальсификацию ковидных документов в Мукачево,
– рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что говорится о:

  • незаконной продаже поддельных экспресс-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала;
  • торговали поддельными справками работники этого же вокзала;
  • покупатели не проходили ни одного медобследования;
  • за 350 гривен они получали фальсифицированный документ.

Полиция изъяла справки по признакам подделки. Фейковые документы будут исследовать эксперты.

В Мукачево на автовокзале продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19: смотрите видео

В полиции рассказали, что работники вокзала продавали фейковые документы

Коротко о последних разоблачениях поддельных COVID-документов