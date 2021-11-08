Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. О схеме 8 ноября сообщила полиция.

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На Закарпатье продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19

Правоохранители выяснили, что работники вокзала могли изготавливать и сбывать поддельные COVID-справки.

Нарушителей разоблачили во время продажи очередного поддельного документа.

Закарпатские полицейские в ходе оперативных мероприятий прекратили фальсификацию ковидных документов в Мукачево,

– рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что говорится о:

незаконной продаже поддельных экспресс-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала;

торговали поддельными справками работники этого же вокзала;

покупатели не проходили ни одного медобследования;

за 350 гривен они получали фальсифицированный документ.

Полиция изъяла справки по признакам подделки. Фейковые документы будут исследовать эксперты.

Обратите внимание! Правоохранители открыли дело по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов. Если вину докажут, то нарушителям грозит ограничение свободы или заключение до 5 лет.

В Мукачево на автовокзале продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19: смотрите видео

В полиции рассказали, что работники вокзала продавали фейковые документы

Обратите внимание! Укрзализныця из-за новых правил межобластных перевозок открыла пункты экспресс-тестирования на COVID-19 на 10 украинских вокзалах. В частности, такой пункт действует на железнодорожном вокзале в Мукачево. Всего за 350 гривен пассажиры могут провести настоящее тестирование.

Коротко о последних разоблачениях поддельных COVID-документов