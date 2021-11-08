Ну не йти ж щеплюватися, чесне слово. У цьому бажанні, як вони вважають, не ставати стадом, не помічають, як стають іншим стадом.
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Люди шукають лазівки, щоб "обдурити" державу
Віцеголова облдержадміністрації у Дніпрі з питань цифрового розвитку, трансформацій і цифровізації Іван Начовний вважає, що подібні люди не хочуть робити те, що роблять усі, тобто шукають якісь можливості. Усі розуміють, що вакцинація потрібна і це єдина можливість створення колективного імунітету, але є сумнів.
Цей сумнів породжує те, що більше людей шукає можливість обійти його. Вони намагаються створити імітацію вакцинації або створення фейкового сертифіката.
Завдяки їм, Україна дізналась про існування фейкового застосунку "Дія". Він є нічим іншим, як сторінкою в браузері, але називатиму її фейковою Дією. Так буде простіше й зрозуміліше.
Її створив 21-річний хакер "самоучка" із Запоріжжя. Каже, що спочатку просто хотів розіграти друга. Проте не пояснив у який спосіб. Проте це вже й не важливо, бо з жарту народилась кримінальна стаття за підробку документів.
Посадовці й винахідник фальшивої Дії / Фото з фейсбуку Євгена Єніна
У фейковій Дії з'явилась ще й можливість зробити собі права або навіть COVID-сертифікат, окрім підтягування фото і вписування липових даних. Код за кодом, цифра за буквою.
Наприклад, можна було вказати, що тобі не 14, а 21 і ти можеш купити собі алкоголь у магазині.
Позбавлення волі за фейк-застосунок
Важливо розуміти, що це сторінка і застосунок є лише ілюзією. Ви купуєте ілюзію. Вона діє рівно до того моменту, коли цей QR-код не захочуть просканувати й перевірити. Рівно у цей момент обман викриється.
Понад 100 – 300 гривень, які люди платять за доступ до сервісу, у кращому разі просто викидують на вітер. У гіршому разі, якщо документи у вас перевіряв поліціянт, то на вас ще складуть протокол. Потім суд, штраф, обмеження або ж навіть позбавлення волі.
Користувачі самі надавали дані шахраю
Доступ до фейку продавали за символічні гроші й купили його немало-небагато – 6 тисяч охочих. За останніми даними, оригінальний застосунок "Дія" наразі використовують 9 мільйонів людей.
Саме стільки українців могли потенційно стати його клієнтською базою. Саме тоді б заробіток Влада, так звати хлопця-творця програми, вимірювався б уже іншими нулями.
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Нагадую, що оригінальна Дія не зберігає дані. У нього не має серверів. Він просто бере інформацію з державних реєстрів і надає її за запитом.
Віценачальник управління протидії кіберзлочинності на Кіровоградщині Андрій Аверянов пояснив, що у Дії в громадянина є змога отримати дані, про які вже знає держава. Це можливість людини побачити власні дані.
Якщо зловмиснику треба отримати дані, він має зайти з телефону людини під її ID, щоб отримати дані – за Face ID і підписом,
– наголосив Аверянов.
У фейковому ж застосунку користувачі самі надавали дані шахраю. Цю інформацію можна було б вільно зібрати у базу і перепродати іншим шахраям, які б набрали на дані людей кредитів, а також продали майно й заволоділи б грошима.
Творець псевдо-Дії "відпрацьовує" злочин
Творцю фейку загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення за підробку COVID-сертифікатів. Нещодавно уряд анонсував посилення відповідальності за підробку медичних довідок.
Поки ж відповідний законопроєкт готується, у відомстві просять повідомляти в поліцію, "якщо вам відомі випадки продажу підроблених документів про вакцинацію". Також застерігають не купувати самим.
Підробляючи документи про щеплення, ви наражаєте своє життя на небезпеку і життя інших людей також.
Історія Владислава завершилась для нього не лише досвідом, а й стажуванням у Мінцифри. У нього є перспектива подальшого працевлаштування у міністерстві.
В Україні є кілька фейкових додатків
Чим закінчиться історія 17-річного юнака, який створив 2 фейковий застосунок "Дія" невідомо. Він продавав доступ до нього за допомогою телеграм-каналу з 20 тисячами підписників. Зокрема, правопорушник:
- допомагав оформити фальшиве посвідчення водія – за 100 гривень;
- продавав доступ до іншого фейкового сервісу – за 200 гривень;
- надавав підроблений COVID-сертифікат – за 300 гривень.
QR-код фейкового сертифіката вакцинації навіть демонстрував під час сканування сторінку успішної валідації.
Уявіть собі фальшиве посвідчення водія. Це ж потенційний убивця на дорозі.
Я думаю, мені не варто пояснювати чому 14-річним не продають алкоголь і не видають права, так? Це ще діти. Вони не несуть відповідальності за свої дії. Саме тому можуть учинити зло собі й наробити ще гіршого зла іншим.
Як працював інакший фейковий застосунок?У поліції зазначили, що система працювала за концептуально новою схемою. Дані користувачів зберігалися на сервері, що генерував імітаційну вебсторінку програми "Дія". Там можна було змінювати будь-яку інформацію про себе.
Ризик чи правда: вибирати українцям
"Зловмисники можуть забрати всі паролі із соцмереж, а там велика кількість даних які можуть використати. Мінімум – це втрата даних. Максимум – ваш телефон може стати просто підпіркою для дверей", – закликали в поліції.
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У цій історії мене бентежить найбільше те, що фейкових Дій не 1 і навіть не 2. Якщо подібний запит набрати в гуглі чи інстаграмі, вам відразу підкине кілька сторінок. Там вказують, які документи й за скільки можна придбати.
Повірте, вони всі вже на контролі поліції. Тож варто кілька разів подумати, чи готові ви втратити власні дані, гроші та здоров'я для того, щоб отримати ілюзію свободи.