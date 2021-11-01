У схемі беруть участь внутрішні COVID-сертифікати України, які можна згенерувати у застосунку "Дія". Інтернет-аферисти продають їх українцям, хоч самі перебувають у Росії.

До теми Жодних "викрутасів" головою: Дія спростила отримання COVID-сертифікату

"Використання" сертифікату в Новосибірську

В одному з російських телеграм-каналів є чимало відео з позитивними відгуками від клієнтів, які нібито придбали COVID-сертифікат. Проте на відео не українці, а росіяни.

Схему виявила журналістка Інна Попович. Вона помітила, що на одному з відео клієнтка Яна Огоркова розповіла, що купила сертифікат у застосунку "Дія" і всім задоволена. Проте насправді покупчиня не з України, а Росії.

Яну з її прямим зізнанням можна було б знайти й притягнути до відповідальності за використання підроблених документів. Проте річ у тім, що вона живе в російському Новосибірську й апріорі використовувати Дію не може,

– відзначила Попович.

Українські антивакцинатори довіряють псевдовідгукам і купують COVID-сертифікати. Проте у кінці афери покупці залишаються ні з чим.

Псевдовідгук росіянки з нелегального телеграм-каналу: дивіться відео

Застосунок "Дія": останні новини

На виборах 31 жовтня 2021 року не можна було проголосувати з паспортом у Дії. У Центрвиборчій комісії розповіли, що для отримання бюлетеня для голосування потрібно було мати паспорт у вигляді книжечки або ID-картку.

На порталі "Дія" буде можливість реєструвати осіб щодо виконання військового обов'язку. Там буде інформація, яка є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

У мережі поширювався фейковий застосунок "Дія", у якому можна вільно редагувати документи такі, як паспорт та сертифікат вакцинації. Уже за кілька днів кіберполіція виявила та затримала шахрая. Ним виявився 21-річний хлопець.

Текст публікації Інни Попович:

Дівчина на фото – Яна Огаркова. Це скриншот із відео, на якому вона розповідає, що купила сертифікат в Дії за 2200 гривень. Успішно його використовує і в аеропорту і ще десь там, де потрібно. Це відео виклав у себе один телеграм-канал (не рекламуватиму), який і продає COVID-послуги будь-якого штибу.

Яну з її прямим зізнанням можна було б знайти й притягнути до відповідальності за використання підроблених документів. Проте річ у тім, що вона живе в російському Новосибірську й апріорі використовувати Дію не може. Говорить російською і всі ведуться, бо ж у нас це норм. Ще один нюанс до важливості української мови в Україні.

Довірливі (хитро**пі) українці переказують гроші на москальські гаманці. Тут навіть не шкода. Шкода, що Росія продовжує наполегливо лізти у наші справи.