"Ковідна тисяча" на книги: вибір українців здивував бізнес

Продавці книжкових магазинів розповідають, що попит на покупки різко збільшився, а замовлення онлайн збивають графіки доставки. Сайт 24 каналу завітав до магазинів столиці, щоб оцінити ситуацію.

Бізнес вдячний за підтримку

У книгарні Zweig Олена Нахабіч каже, що попит збільшився, проте вважають, що це пов’язано саме з новорічними святами.

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"єПідтримка" дозволяє витратити 1000 гривень на книги / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Книжки купують дуже активно. Мені це подобається. Підтримка нашого книжкового бізнесу - це дуже важливо. Тому що ми найбільш незахищена галузь. Тому, ми дуже дякуємо за цю підтримку,

– каже Нахабіч.

Олена Нахабіч / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Жінка розповідає, що більше покупців приходить особисто та дивиться книги. Це більш "емоційна покупка", каже вона. Проте замовляють і в книжковому магазині в інтернеті, де також є "єПідтримка". Продажів є багато і це радує, додає Нахабіч. Розповідає, що це особлива книгарня, адже більшість книг іноземною мовою, які підбираються під заклад. Зокрема, тут можна обрати книги по хобі, туризму, кулінарії, моді, мистецтву.

На першому місці – туризм. Ми дуже здивовані, але люди їздять і це нас радує,

– зазначила жінка.

У книгарнях "Є" та Yakaboo продавці відмовляються коментувати. В одній із них вишикувалася черга за замовленнями. Самі ж покупці розповідають, що "ковідну тисячу" витрачають на книги рідним та для себе. Кажуть, що беруть те, що є у наявності, а якщо ні, то чекають або замовляють в інтернеті.

Під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм" директорка Українського інституту книги Олександра Коваль у 2021 році висловила думку, що "книга не належить до пріоритетних покупок". Так, згідно з даними, лише вісім зі ста українців читають щодня. Однак, "ковідну тисячу", яку отримали громадяни України, що пройшли повну вакцинацію та мають електронний сертифікат у мобільному додатку "Дія", витрачають саме на придбання книг.

Багато книг замовляють через інтернет-магазини / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

"Книги – наш розвиток"

У "Видавництві Старого Лева" розповідають, що попит також збільшився. Багато людей приходить оплатити покупки саме "ковідною тисячею". Спершу купують кілька книг, потім докуповують.

Деякі тут і витрачають тисячу. Це дуже приємно, бо книги – це наш розвиток і я вважаю, що це дуже чудово,

– розповідає менеджерка книгарні Катерина Демиденко.

Катерина Демиденко / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

Дівчина каже, що онлайн-замовлення є, але в більшості приходять обрати книги наочно. Найбільшою популярністю користуються саме дитячі книги, які дарують на свята. Зокрема продалося багато книг у жанрі non-fiction та художня перекладна література. За словами менеджерки, витратити "ковідну тисячу" у книгарні можливо виключно на книги. Повернути книгу назад – неможливо. Часто люди просять допомоги.

Коли ми підносимо термінал, то нам видно, якими коштами люди розраховуються. Ми одразу говоримо, якщо це "єПідтримка", то ми будемо розбивати на два платежі,

– додає вона.

Найбільшою популярністю користуються дитячі книги / Фото – 24 каналу, Валентини Поліщук

У деяких книгарнях вже повідомляють про затримку відправлень замовлень. Так, зокрема, у книжковому магазині "Є" кажуть, що з початку грудня і до нині "працюють на максимальних потужностях аби забезпечити відправлення всіх книг цілодобово без свят і вихідних". Кажуть, що цьогорічний новорічний ажіотаж збігся із запуском програми "єПідтримка", де в останню чергу була додана опція на придбання книг. І це в рази збільшило книжкову продукцію, а до таких масштабів ніхто не був готовий.

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