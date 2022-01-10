"Ковидная тысяча" на книги: выбор украинцев удивил бизнес

Продавцы книжных магазинов рассказывают, что спрос на покупки резко увеличился, а заказы онлайн сбивают графики доставки. Сайт 24 канала посетил магазины столицы, чтобы оценить ситуацию.

Бизнес благодарен за поддержку

В книжном магазине Zweig Елена Нахабич говорит, что спрос увеличился, однако считают, что это связано именно с новогодними праздниками.

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"єПідтримка" позволяет потратить 1000 гривен на книги / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

Книги покупают очень активно. Мне это нравится. Поддержка нашего книжного бизнеса – это очень важно. Потому что мы самая незащищенная отрасль. Поэтому мы очень благодарим за эту поддержку,

– говорит Нахабич.

Елена Нахабич / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

Женщина рассказывает, что больше покупателей приходит лично и смотрит книги. Это более "эмоциональная покупка", говорит она. Однако заказывают и в книжном магазине в интернете, где также есть "єПідтримка". Продаж много и это радует, добавляет Нахабич. Рассказывает, что это особый книжный магазин, ведь большинство книг на иностранном языке, которые подбираются под заведение. В частности, здесь можно выбрать книги по хобби, туризму, кулинарии, моде, искусству.

На первом месте – туризм. Мы очень удивлены, но люди ездят и это нас радует,

– отметила женщина.

В книжных магазинах "Є" и Yakaboo продавцы отказываются комментировать. В одном из них выстроилась очередь за заказами. Сами же покупатели рассказывают, что "ковидную тысячу" тратят на книги родным и для себя. Говорят, что берут то, что есть в наличии, а если нет, то ждут или заказывают в интернете.

Во время Всеукраинского форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм " директор Украинского института книги Александра Коваль в 2021 году выразила мнение, что "книга не относится к приоритетным покупкам". Так, согласно данным, только восемь из ста украинцев читают ежедневно. Однако "ковидную тысячу", которую получили граждане Украины, прошедшие полную вакцинацию и имеющие электронный сертификат в мобильном приложении "Дия", тратят именно на приобретение книг.

Много книг заказывают через интернет-магазины / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

"Книги – наше развитие"

В "Издательстве Старого Льва" рассказывают, что спрос также увеличился. Многие люди приходят оплатить покупки именно "ковидной тысячей". Сперва покупают несколько книг, потом докупают.

Некоторые здесь и тратят тысячу. Это очень приятно, потому что книги – это наше развитие, и я считаю, что это очень замечательно,

– рассказывает менеджер книжного магазина Екатерина Демиденко.

Екатерина Демиденко / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

Девушка говорит, что онлайн-заказ есть, но в большинстве случаев приходят выбрать книги лично. Наибольшей популярностью пользуются именно детские книги, которые дарят на праздники. В частности продалось много книг в жанре non-fiction и художественная переводная литература. По словам менеджера, потратить "ковидную тысячу" в книжном магазине возможно исключительно на книги. Вернуть книгу обратно – невозможно. Часто люди спрашивают как потратить эту тысячу и просят помощи.

Когда мы подносим терминал, то нам видно, какими средствами люди рассчитываются. Мы сразу говорим, если это "єПідтримка", то мы будем разбивать на два платежа,

– добавляет она.

Наибольшей популярностью пользуются детские книги / Фото – 24 канала, Валентины Полищук

В некоторых книжных магазинах уже сообщают о задержке отправлений заказов. Так, в частности, в книжном магазине "Є" говорят, что с начала декабря и до сих пор "работают на максимальных мощностях, чтобы обеспечить отправление всех книг круглосуточно без праздников и выходных". Говорят, что нынешний новогодний ажиотаж совпал с запуском программы "єПідтримка", где в последнюю очередь была добавлена опция на приобретение книг. И это в разы увеличило книжную продукцию, а к таким масштабам никто не был готов.

Какие книги покупают украинцы за тысячу: смотрите видео