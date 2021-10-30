Кожен п'ятий росіянин вважає катування людей прийнятними
30 жовтня 2021 , 05:20Читать новость на русском
Джерело:Meduza
У Росії провели масштабне опитування ресурсом Левада-Центру. Це недержавна структура, яка займається соціологічними дослідженнями.
Тема опитування була гострою наразі для росіян – ставлення до катування людей. Результати – вражають.
Радимо перечитати Спилювали зуби та били струмом: на Донеччині за катування судитимуть керівництво"Ізоляції"
Далеко не всі росіяни розуміють, що тортури неприпустимі
У відповідях на запитання соціологів дві третини росіян заявили, що тортури не можна застосовувати за жодних обставин. Водночас аж 20% – фактично, кожен п'ятий – переконані, що тортури прийнятні. Зокрема:
- 11% чомусь вважають, що можна катувати людей у виняткових випадках (коли це може врятувати життя невинних).
- І ще 9% за застосування тортур, але тільки до тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.
Примітно ще ось таке:
- 45% опитаних росіян думають, що тортури поширені хіба у системі ФСВП (Федеральна служба виконання покарань), 41% – що у поліції та під час слідства.
- Найбільша "довіра" до ФСБ (Федеральної служби безпеки) та Слідчого комітету – у тому, що там катують людей, переконані "усього" 18% опитаних.