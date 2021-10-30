Кожен п'ятий росіянин вважає катування людей прийнятними

У Росії провели масштабне опитування ресурсом Левада-Центру. Це недержавна структура, яка займається соціологічними дослідженнями.

Тема опитування була гострою наразі для росіян – ставлення до катування людей. Результати – вражають.

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Далеко не всі росіяни розуміють, що тортури неприпустимі

У відповідях на запитання соціологів дві третини росіян заявили, що тортури не можна застосовувати за жодних обставин. Водночас аж 20% – фактично, кожен п'ятий – переконані, що тортури прийнятні. Зокрема:

11% чомусь вважають, що можна катувати людей у ​​виняткових випадках (коли це може врятувати життя невинних).

людей у ​​виняткових випадках (коли це може врятувати життя невинних). І ще 9% за застосування тортур, але тільки до тих, хто скоїв тяжкий насильницький злочин.

Примітно ще ось таке:

45% опитаних росіян думають, що тортури поширені хіба у системі ФСВП (Федеральна служба виконання покарань) , 41% – що у поліції та під час слідства.

, 41% – що у поліції та під час слідства. Найбільша "довіра" до ФСБ (Федеральної служби безпеки) та Слідчого комітету – у тому, що там катують людей, переконані "усього" 18% опитаних.

Зазначене опитування провели на тлі гучного скандалу навколо моторошних катувань, які застосовували силовики у російських в'язницях. У мережу злили відео тортур, які фільмували самі правоохоронці й спокійно зберігали якраз у внутрішній мережі ФСВП.