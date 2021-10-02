Поліцейські завершили розслідування та спрямували до суду обвинувальні акти щодо 2 організаторів підпільної катівні та 6 конвоїрів.

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Організація окупантами в'язниці

У процесі розслідування правоохоронці провели слідчі дії з понад пів сотнею людей, які пройшли "Ізоляцію" та наразі проживають у різних областях України.

З'ясувалося, що у червні 2014 на території захопленого бойовиками колишнього заводу ізоляційних матеріалів в тимчасово окупованому Донецьку організували підпільну в'язницю. У ній утримували людей з проукраїнською позицією – як учасників війни, так і цивільного населення.

Поки поліцейські повністю зібрали докази щодо 8 членів злочинної організації: безпосередніх керівників та охоронців-конвоїрів. Керували катівнею двоє жителів Донеччини – 39 та 48 років, вони перебували на посаді начальника "служби спеціальних операцій МДБ ДНР" та підпорядковувалися Росії.

Катування українців

Зловмисники проводили допити із застосуванням до полонених тортур:

підключали до різних органів електрострум,

спилювали зуби,

ґвалтували,

проводили імітацію розстрілу та поховання живцем із забиванням цвяхів у труну.

Крім того, тюремники організували експлуатацію потерпілих, яких виганяли на примусові роботи: розвантаження бойових припасів, ремонт бойової техніки, будівництво доріг, прибирання у "резиденції керівництва".

Виснажених людей змушували працювати з ранку до пізнього вечора, часто без їжі та води, під охороною конвоїрів з автоматами, які знущалися з в'язнів.

Також бранців примушували розбирати награбований у захоплених підприємствах товар, зокрема протерміновані та продукти, які потім фасували у нове пакування та продавали у великих магазинах.

Зловмисникам висунули обвинувачення

У справі проходять 34 потерпілих, серед яких чоловіки та жінки різного віку, є пенсіонери та 18-річний юнак.

Фігурантам заочно висунули звинувачення в участі у злочинній організації, незаконному воєнізованому формуванні, жорстокому поводженні з цивільним населенням, торгівлі людьми.

Крім того, 6 конвоїрів обвинувачують за статтею про участь у терористичній організації.