Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народного депутата від партії "Голос" Ярослава Железняка.

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Що відомо про законопроєкти, які ухвалила Рада

Ярослав Железняк розповів, що Рада прийняла законопроєкт №12104 усунення правової невизначеності щодо підстав для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації тим, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти.

Відповідну ініціативу ухвалили одразу в цілому, за неї проголосувало 304 народних депутати.

Також у парламенті ухвалили законопроєкт №11531 щодо забезпечення рівних прав та можливостей військовослужбовців нарівні із чоловіками, які мають право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, в частині права на звільнення з військової служби з причин загибелі або зникнення безвісти під час участі у бойових діях їх неповнорідних брата чи сестри

Цей проєкт закону також ухвалили в цілому. Проголосували за законопроєкт 308 нардепів.