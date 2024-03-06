Обійти закон – не дешеве задоволення

КРАІЛ вперше застосувала штраф за розповсюдження реклами азартних ігор в інтернеті із порушенням вимог законодавства. Порушник має сплатити понад 2 мільйони гривень. З дня набрання чинності рішення є три місяці для добровільної сплати цього штрафу. Чому це важливо – читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Як виявляють порушників

Можна сказати, що процес контролю офіційно запущений.

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Нагадаю, що КРАІЛ із минулого року має повноваження штрафувати порушників. Потрапити у наш "чорний список" можна двома шляхами. Перший – це коли працівники КРАІЛ самостійно виявляють рекламу у сфері організації та проведення азартних ігор, яка містить ознаки порушення вимог законодавства про рекламу. Другий – ми реагуємо на повідомлення (звернення, скарги, заяви) третіх осіб про порушення вимог законодавства.

Зміни до Закону України "Про рекламу" діють із жовтня 2023 року. Встановлено жорсткі вимоги до реклами азартних ігор. Зокрема, забороняється діяльність з рекламування азартних ігор якщо:

у рекламі азартних ігор використовуються особи, які не досягли 21-річного віку, зокрема як фотомоделі;

реклама азартних ігор формує думку, що виграти в азартну гру легко, а також, що участь в азартних іграх може бути джерелом доходів чи альтернативою роботі;

розміщується продукт (продакт-плейсмент) азартних ігор;

рекламуються суб'єкти господарювання, які організовують азартні ігри, торговельні марки та інші об'єкти права інтелектуальної власності, під якими здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор, без наявності ліцензії на провадження відповідного виду діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор;

розміщується засобами зовнішньої реклами тощо.

Звертаю увагу, що КРАІЛ застосовує фінансові санкції лише за порушення щодо заборони замовлення, виготовлення, розміщення або розповсюдження реклами азартних ігор, які визначенні статтею 22-1 Закону України.

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Проблема телеграму

На жаль, нині існує складна ситуація з рекламою азартних ігор в телеграм-каналах. Вони є "поза правовим полем". Ми бачимо реальну проблему, коли телеграм-канали з мільйонами підписників публікують лінк, по якому людина переходить і одразу може розпочинати гру.

Проте наразі ми не маємо можливості притягти до відповідальності власників цих телеграм-каналів. Але, я впевнений, що це питання часу.

І наостанок – чому для КРАІЛ важливо мати повноваження контролювати сферу реклами азартних ігор? Бо це врази підсилює напрямок роботи пов'язаний із боротьбою з ігровою залежністю в країні.

Тому я закликаю українців стати нашими однодумцями та активно інформувати Комісію про факти порушень законодавства про рекламу азартних ігор. Це допоможе нам очистити ринок від недобросовісних гравців і зробити індустрію більш цивілізованою.