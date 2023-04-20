У ЄС не домовилися про купівлю боєприпасів Україні: між Францією і Польщею виникла суперечка

Країни ЄС погодилися купити для України 1 мільйон боєприпасів, на що навіть виділили 1 мільярд євро. Та країни ЄС наразі не можуть домовитися щодо контрактів.

Троє дипломатів, які знайомі із ситуацією, розповіли, Франція і Польща влаштували суперечку 19 квітня, коли посли країн ЄС не змогли врегулювати спір про спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів для України.

Дивіться також Для потреб ЗСУ: Польща з Україною вироблятимуть танкові боєприпаси

Франція хоче купувати боєприпаси в межах ЄС

Посли ЄС намагалися вирішити, як запровадити план спільної закупівлі боєприпасів для України. Хоча лідери ЄС схвалили загальну схему і виділили кошти, з того часу країни Євросоюзу зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, зарезервований для спільних контрактів.

Повідомляється, що розбіжності спричинило те, наскільки слід обмежити контракти виробниками з ЄС та чи включати в програму компанії з таких країн, як США і Велика Британія.

Франція виступає за те, щоб кошти залишалися в межах Євросоюзу, чим дратує деяких її колег з ЄС.

За словами трьох дипломатів, на зустрічі представників Євросоюзу посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу в тому, що той у пресі закидає Парижу перешкоджання досягненню остаточної угоди.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький сказав, що Євросоюз міг би купувати боєприпаси за межами блоку. Як приклад він навів Ізраїль і Південну Корею.

Французький чиновник, за словами дипломатів, підкреслив, що Париж є просто прагматичним, і зазначив, що країни ЄС вже погодилися витратити 1 мільярда євро на відшкодування за передані Україні боєприпаси.

Польський урядовець заперечив, заявивши, що Франція лише ускладнює поточні переговори.

Швеція запропонувала оновлений текст домовленості

У справу втрутилася Швеція, яка головує в Раді ЄС. Шведські посадовці запропонували оновлений текст домовленості, який намагався задовольнити обидві сторони.

Компромісний документ обмежив майбутні контракти "економічними операторами, створеними в ЄС і в Норвегії", але включив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.

Деякі дипломати вважали, що новий текст надто прихильний до позиції Франції. Інші нарікали, що він відкриває нові питання про те, які компанії або субпідрядники повинні бути залучені до контрактів.

Посадовці ЄС не змогли досягти жодних домовленостей. Переговори, ймовірно, продовжать наступного тижня. Це означає, що міністри закордонних справ ЄС не матимуть погодженої угоди для обговорення на зустрічі 24 квітня у Люксембурзі.

Рада ЄС погодила виділення 1 мільярда євро на боєприпаси для України