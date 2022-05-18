Країни ЄС поки не досягли згоди щодо ембарго на російську нафту

Торгівля нафтою – одне з основних джерел фінансування рашистів. Схоже на те, що допомогти "висушити" його ЄС наразі не може.

Європейський Союз готується запровадити шостий пакет санкцій проти Росії. Ембарго на імпорт нафти мало стати головним ударом по економіці російських окупантів, але зробити цей крок для ЄС нелегко.

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Згоди щодо ембарго на російську нафту немає

Єврокомісар з економіки Європейського Союзу Паоло Джентілоні розповів про хід дискусій щодо шостого пакета санкцій проти Росії. За його словами, члени ЄС не мають єдиної позиції щодо нафтового ембарго.

За словами Джентілоні, наразі немає єдиного рішення, яке влаштувало б усі країни ЄС.

Ми поки не можемо завершити обговорення цього питання,

– повідомив єврокомісар.

Лунала інформація, що Єврокомісія не заклала ембарго на російську нафту у базовий сценарій економічного прогнозу, який складений на 2022 – 2023 роки. Уряд Словаччини виступив з ініціативою не забороняти російську нафту, але оподатковувати її за спеціальним тарифом.

Нагадаємо, проти ухвалення шостого пакета санкцій активно виступає Угорщина. Вона вимагає від ЄС шалену компенсацію за відмову від російської нафти, адже такий крок стане серйозним ударом по її економіці.

Санкції проти Росії: останні новини

Європейський Союз почав актину підготовку до повної відмови від російського газу. Для того, щоб зіграти на випередження та не шокувати економіку, в ЄС розглядають можливості тимчасових обмежень цін на блакитне паливо. Також розглядаються інші заходи стримання цін та покриття можливого дефіциту.

У російських операторів зв'язку з'явилися проблеми з обладнанням. Через відсутність постачання із Європи та США вони будуть змушені перейти на вживану техніку, яку також доведеться закуповувати в інших країнах.

Угорщина оцінює свою відмову від російської нафти у 15 мільярдів євро. Саме стільки вона вимагає від ЄС у якості компенсації.

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