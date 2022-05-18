Страны ЕС пока не достигли согласия по эмбарго на российскую нефть

Торговля нефтью – один из основных источников финансирования рашистов. Похоже, что помочь "высушить" его ЕС пока не может.

Европейский Союз готовится ввести шестой пакет санкций против России. Эмбарго на импорт нефти должно было стать главным ударом по экономике российских оккупантов, но сделать этот шаг для ЕС нелегко.

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Согласия по эмбарго на российскую нефть нет

Еврокомиссар по экономике Европейского Союза Паоло Джентилони рассказал о ходе дискуссий по поводу шестого пакета санкций против России. По его словам, члены ЕС не имеют единой позиции по нефтяному эмбарго.

По словам Джентилони, пока нет единого решения, которое бы устроило все страны ЕС.

Мы пока не можем завершить обсуждение этого вопроса,

– сообщил еврокомиссар.

Звучала информация, что Еврокомиссия не заложила эмбарго на российскую нефть в базовый сценарий экономического прогноза, который составлен на 2022 – 2023 годы. Правительство Словакии выступило с инициативой не запрещать российскую нефть, но облагать ее налогом по специальному тарифу.

Напомним, против принятия шестого пакета санкций активно выступает Венгрия. Она требует от ЕС огромную компенсацию за отказ от российской нефти, ведь такой шаг станет серьезным ударом по ее экономике.

Санкции против России: последние новости

Европейский Союз начал активную подготовку к полному отказу от российского газа. Чтобы сыграть на опережение и не шокировать экономику, в ЕС рассматривают возможности временных ограничений цен на голубое топливо. Также рассматриваются другие меры сдерживания цен и покрытия возможного дефицита.

У российских операторов связи возникли проблемы с оборудованием. Из-за отсутствия поставок из Европы и США они будут вынуждены перейти на подержанную технику, которую также придется закупать в других странах.

Венгрия оценивает свой отказ от российской нефти в 15 миллиардов евро. Именно столько она требует от ЕС в качестве компенсации.

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