Креативний проєкт про війну в Україні отримав Бронзового лева у Каннах: чому це важливо

Проєкт Wikitruth від "Українського Свідка" отримав Бронзового лева на міжнародному фестивалі Cannes Lions. Нагороду присудили у категорії "Цілі сталого розвитку: мир, справедливість і міцні інституції".

До слова, в цій категорії перемагають "креативні ініціативи, які впливають на світ та роблять його кращим". Про це повідомляє 24 Канал.

Чому ця нагорода важлива для України

"Український свідок"реалізував проєкт Wikitruth завдяки спільним зусиллям з Publicis Groupe Belgium та Publicis Groupe Ukraine. Окрім Каннського фестивалю, проєкт отримав нагороди і на інших креативних конкурсах: the Clio Awards, the One Show, український КМФР.

Розробники проєкту пояснюють, що в Росії Вікіпедію щомісяця відвідують 10,9 мільйона унікальних користувачів. Так народилася ідея розмістити на цьому ресурсі фотографії про руйнування українських міст окупантами. В цьому і полягає суть проєкту Wikitruth.

Раніше ми писали, що мета проєкту – донести правду про війну в Україні до росіян, які перебувають в інформаційному вакуумі. На території країни-окупантки заблоковані фейсбук та інстаграм, а твітер – страждає від жорсткої цензури.

Ідея використати Вікіпедію, непідцензурну російській владі, спрацювала: це помітили у Кремлі. Згодом російські боти почали видаляти реальні фотографії українських міст. Тоді "Українському Свідку" довелося мобілізувати світову вікі-спільноту та найвпливовіших редакторів Вікіпедії, аби подолати цей опір.

За словами кріейторів, це дало вражаючи результати:

Кількість редакторів Вікіпедії, які доносять правду про Росію, зросла вдвічі: якщо у 2021 році їх було 485, то у 2022 – вже 850;

Кількість редагувань, які вони зробили, зросла більш ніж удвічі: 1247 редагувань у 2021 році та 2672 у 2022;

Загальна кількість російських глядачів, які побачили правду на цих сторінках, зросла на 242%: 3,9 мільйона у 2021 році та 13,3 мільйона у 2022.

Проєкт Wikitruth / Скриншот

Ukrainian Witness – це неурядова організація, яка привертає увагу до війни в Україні в усьому світі, а також має на меті допомогти жителям Російської Федерації протистояти дезінформації та російській пропаганді.