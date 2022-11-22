Дуже бояться критики: в ISW описали, як Кремль знищує будь-які прояви інакодумства в Росії

Російські військові блогери та медійні пропагандисти все частіше дозволяють собі критику та звинувачення в сторону Кремля. Відтак керівництво Росії намагається тугіше затягти законодавчий зашморг, щоб обмежити інакодумство.

Таке припущення висловили в Інституті ведення війни. Фахівці вважають, що кремлівська верхівка прагне взяти під контроль інформаційний простір.

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Кремль намагається боротися з зовнішньою та внутрішньою критикою

В ISW повідомляють, що російська Держдума може вже до кінця року розглянути законопроєкт, що дозволить державі регулювати діяльність соціальних мереж, онлайн-кінотеатрів, пошукових систем та інтернет-маркетплейсів. Тоді уряд зможе повністю або частково блокувати участь конкретних користувачів, які "нестимуть ризик" для інтересів держави.

Деякі російські військові блогери вже відреагували на законопроєкт і назвали його черговою спекуляцією. В Інституті вивчення війни пояснюють, що такі утиски Кремля є намаганням протидіяти внутрішнім та зовнішнім джерелам інакомислення.

ФСБ, своєю чергою, підписала указ про перелік військової та військово-технічної діяльності, поширення якої "може бути використаним проти безпеки Росії". Ймовірно, такими маніпуляціями верхівка намагається змусити військових блогерів та тих, хто критикує керівництво за провальне ведення війни, замовчати.

Російські чиновники, ймовірно, прагнуть консолідувати цензурні заходи, щоб розправитися з поширеністю іноземних голосів та внутрішньої критики, застосовуючи законодавчий тиск,

– підсумовують в ISW.

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Для збереження свого режиму Путін готовий терпіти деяку критику

Дослідники ISW пишуть, що, ймовірно, Путін усвідомлює той факт, що росіяни поступово втрачають віру до його заяв. Російському диктатору дуже важливо, щоб була певна група людей, які підтримують війну в Україні.

Путін навіть готовий терпіти критику військових блогерів, щоб втримати режим. Проте чи будуть вони вірними своєму президенту, якщо той продовжить зазнавати невдач на фронті – це питання, на яке в Інституті вивчення війни поки не дають відповіді.

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