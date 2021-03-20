Кремль причетний до гучного вбивства у Німеччині: Україна допомогла у розслідуванні

Українські правоохоронці знайшли нові докази у справі про вбивство у Берліні Зелімхана Хангошвілі. Він був колишнім чеченським польовим командиром.
Джерело:Der Spiegel
Підозрюваним у вбивстві є чоловік, який назвав себе Вадимом Соколовим. Насправді його ім'я Вадим Красіков і він співробітник ФСБ.
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У справі знайшли нові докази
Завдяки правоохоронним органам України журналісти Bellingcat, The Insider і Der Spiegel змогли відшукати велику кількість доказів, які свідчать про причетність Красікова до вбивства Хангошвілі.
Так, серед листувань, електронних повідомлень і USB-флешок вдалося знайти фотографії, на яких зображена людина, яку ідентифікували як Вадима Красікова.
Також підтвердженням слугувало й свідоцтво про шлюб, яке знайшли разом із фото. На світлинах – та сама людина, яку зараз судять у Берліні.
Нові докази будуть аргументом для прокуратури
За інформацією The Insider, дані від української влади можуть стати ключовим аргументом для німецької прокуратури.
Журналісти припустили, що нові докази доведуть, що "Вадим Соколов" існує виключно у підроблених документах, виданих Красікову російською розвідкою для приховування своєї особистості і скоєння вбивства на території Німеччини.
Хто такий Зелімхан Хангошвілі?Зелімхан Хангошвілі – був польовим командиром під час другої чеченської війни. Російська влада оголосила його у розшук. Чоловіка звинувачували у тероризмі.
Він виїхав до Німеччини після того, як у 2015 році на нього у Грузії було здійснено черговий замах.