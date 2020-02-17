За вбивством грузинського військового в Німеччині стоїть ФСБ, – Bellingcat

Громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі вбили у Берліні в серпні 2019 року. Журналісти Bellingcat з'ясували, що вбивство запланувала та організувала російська Федеральна служба безпеки.

Підготовку до вбивства очолював голова благодійного фонду для ексофіцерів ФСБ, йдеться у звіті Bellingcat.

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Мова йде про Едуарда Бендерського – голову благодійного фонду "Вимпел".

Ми визначили, що суттєва підтримка операції – як для навчання вбивці, так і для видачі підроблених документів, що засвідчують особу – була надана безпосередньо ФСБ і на основі так званого Центру спеціальних операцій ФСБ,

– йдеться у звіті.

Яке стверджують журналісти, і ФСБ, і російська поліція знали про затриманого за підозрою у вбивстві. Однак брехали владі Німеччини, що "Вадим Соколов" був не справжньою особистістю. Водночас росіяни робили все для того, щоб знищити інформацію про особу справжнього вбивці.

Журналісти-розслідувачі переконані, що саме ФСБ підготувала та здійснила вбивство у столиці Німеччини у 2019 році. "Альтернативні гіпотези, що зв'язують вбивство з кримінальними угрупованнями глави Чечні Рамзана Кадирова або навіть особиста помста колишніх або нинішніх співробітників служби безпеки, тепер можуть бути виключені як малоймовірні", – підсумували Bellingcat.

Основне про вбивство грузинського військового Хангошвілі

Громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі вбили 23 серпня 2019 року у парку Малий Тертаген, що у німецькому місті Берліні. Імовірного вбивцю затримали того ж дня.

Останнім виявився громадянин Росії з паспортом на ім'я Вадима Соколова. Втім у ЗМІ з'явилася інформації, що справжнє ім'я чоловіка – Вадим Красіков, а з 2014 року його шукає Інтерпол за зверненням Росії.

Згодом Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на його арешт.

Хто такий Земліхан Хангошвілі?Грузинський військовий Земліхан Хангошвілі був польовим командиром та двічі воював проти Росії – у другій чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні.



Після зміни влади у Грузії на нього було здійснено одразу декілька замахів. Після чергового у 2015 році Хангошвілі виїхав до Німеччини.