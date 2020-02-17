За вбивством грузинського військового в Німеччині стоїть ФСБ, – Bellingcat
Громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі вбили у Берліні в серпні 2019 року. Журналісти Bellingcat з'ясували, що вбивство запланувала та організувала російська Федеральна служба безпеки.
Підготовку до вбивства очолював голова благодійного фонду для ексофіцерів ФСБ, йдеться у звіті Bellingcat.
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Мова йде про Едуарда Бендерського – голову благодійного фонду "Вимпел".
Ми визначили, що суттєва підтримка операції – як для навчання вбивці, так і для видачі підроблених документів, що засвідчують особу – була надана безпосередньо ФСБ і на основі так званого Центру спеціальних операцій ФСБ,
– йдеться у звіті.
Яке стверджують журналісти, і ФСБ, і російська поліція знали про затриманого за підозрою у вбивстві. Однак брехали владі Німеччини, що "Вадим Соколов" був не справжньою особистістю. Водночас росіяни робили все для того, щоб знищити інформацію про особу справжнього вбивці.
Журналісти-розслідувачі переконані, що саме ФСБ підготувала та здійснила вбивство у столиці Німеччини у 2019 році. "Альтернативні гіпотези, що зв'язують вбивство з кримінальними угрупованнями глави Чечні Рамзана Кадирова або навіть особиста помста колишніх або нинішніх співробітників служби безпеки, тепер можуть бути виключені як малоймовірні", – підсумували Bellingcat.
Основне про вбивство грузинського військового Хангошвілі
- Громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі вбили 23 серпня 2019 року у парку Малий Тертаген, що у німецькому місті Берліні. Імовірного вбивцю затримали того ж дня.
- Останнім виявився громадянин Росії з паспортом на ім'я Вадима Соколова. Втім у ЗМІ з'явилася інформації, що справжнє ім'я чоловіка – Вадим Красіков, а з 2014 року його шукає Інтерпол за зверненням Росії.
- Згодом Федеральна прокуратура Німеччини видала ордер на його арешт.
Хто такий Земліхан Хангошвілі?Грузинський військовий Земліхан Хангошвілі був польовим командиром та двічі воював проти Росії – у другій чеченській війні, а також у російсько-грузинській війні.
Після зміни влади у Грузії на нього було здійснено одразу декілька замахів. Після чергового у 2015 році Хангошвілі виїхав до Німеччини.